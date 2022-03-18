ВТБ: ставки по вкладам стабилизируются на уровне 18-20% после решения ЦБ





Средние ставки по депозитам после решения ЦБ РФ могут стабилизироваться на уровне 18-20%. Фокус банковского сектора будет направлен на краткосрочные депозиты, а особым спросом со стороны клиентов будут пользоваться классические сберегательные продукты и драгоценные металлы. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Произошедшее 28 февраля повышение ключевой ставки Центральным банком до 20% позволило привлечь значительные объемы средств населения в сберегательные продукты и не допустить оттоки накоплений граждан с банковских счетов.

С этого момента банки фиксируют значительный рост спроса на депозиты и накопительные счета. В ВТБ по сравнению с началом февраля количество заключенных клиентами договоров возросло в 6 раз, при этом средний размер привлекаемых вкладов остался на прежнем уровне – это свидетельствует о стабильно высоком спросе на сберегательные продукты банка. С 28 февраля, когда ВТБ кратно повысил ставки по классическим сберегательным продуктам, банк привлек на сберегательные продукты более 5 трлн рублей, из которых около 75% пришлось на депозиты и 25% - на накопительные счета. Население стало значительно активнее пользоваться дистанционными каналами: после повышения ставок порядка 90% накопительных счетов открывается онлайн.

На сегодняшнее решение ЦБ РФ рынок предположительно отреагирует сохранением либо некоторым снижением ставок. За последние три недели спрос на наличные со стороны населения существенно снизился и носит уже сезонный характер, при этом банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности. Многие клиенты уже воспользовались хорошей возможностью разместить временно свободные денежные средства под исторически высокие ставки на сроки 3-6 месяцев.

В результате средняя ставка по вкладам в ведущих банках России в ближайшее время будет находиться на уровне 18-20%. Фокус банковского сектора будет направлен на краткосрочные депозиты, поэтому сегодня вкладчики смогут получить максимальную доходность при размещении средств на сроках до полугода.