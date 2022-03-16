В Волжском избитого мужчину приятель бросил умирать в подъезде

Расследования 16.03.2022 17:10
16.03.2022 17:10
Тело 34-летнего мужчины нашли в подъезде жилого дома по улице Кирова в Волжском. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний приятель покойного.
Следствием установлено, что 13 марта между мужчинами в гараже произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подозреваемый стал наносить приятелю удары руками и ногами по различным частям тела. Когда он потерял сознание, злоумышленник подумал, что знакомый скончался и перенес его тело в подъезд жилого дома, а потом скрылся.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе расследования следователям удалось установить очевидцев противоправных действий, которые и сообщили о причастности 37-летнего мужчины к совершенному преступлению. По решению суда подозреваемый взят под стражу.
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