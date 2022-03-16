Расследования

В Волжском избитого мужчину приятель бросил умирать в подъезде

Расследования 16.03.2022 17:10
16.03.2022 17:10



Тело 34-летнего мужчины нашли в подъезде жилого дома по улице Кирова в Волжском. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний приятель покойного.
Следствием установлено, что 13 марта между мужчинами в гараже произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подозреваемый стал наносить приятелю удары руками и ногами по различным частям тела. Когда он потерял сознание, злоумышленник подумал, что знакомый скончался и перенес его тело в подъезд жилого дома, а потом скрылся. 
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе расследования следователям удалось установить очевидцев противоправных действий, которые и сообщили о причастности 37-летнего мужчины к совершенному преступлению. По решению суда подозреваемый взят под стражу.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 11:18
Расследования 16.03.2022 11:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 10:49
Расследования 16.03.2022 10:49

0
Далее
Расследования
15.03.2022 17:42
Расследования 15.03.2022 17:42

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:19
Расследования 15.03.2022 14:19

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:10
Расследования 15.03.2022 14:10

0
Далее
Расследования
15.03.2022 07:53
Расследования 15.03.2022 07:53

0
Далее
Расследования
14.03.2022 19:59
Расследования 14.03.2022 19:59

0
Далее
Расследования
14.03.2022 13:18
Расследования 14.03.2022 13:18

0
Далее
Расследования
13.03.2022 00:16
Расследования 13.03.2022 00:16

0
Далее
Расследования
10.03.2022 15:25
Расследования 10.03.2022 15:25

0
Далее
Расследования
10.03.2022 15:03
Расследования 10.03.2022 15:03

0
Далее

Лента новостей

19:48
В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:45
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названияСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде умер изучавший опасные инфекции доцент Дмитрий ВикторовСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджетаСмотреть фотографии
17:30
Снежную бурю с поземкой прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:20
Новый начальник ГУ МВД 16 марта собрал в главке оперативников БЭПаСмотреть фотографии
17:10
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозамиСмотреть фотографии
17:10
В Волжском избитого мужчину приятель бросил умирать в подъездеСмотреть фотографии
16:12
На трассе Волгоград-Саратов снова ограничили движение из-за метелиСмотреть фотографии
16:05
«Вирус капитулирует?»: в поликлиниках Волгограда рассосались ковидные очередиСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде из-за дефицита могут отказаться от бумажных квитанцийСмотреть фотографии
14:21
Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:45
Волгоградский писатель удостоен национальной литературной премииСмотреть фотографии
12:33
Двум высокопоставленным чиновникам в Волгоградской области дали по 7 лет строгачаСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде у грузоперевозчика арестовали имущество за неуплату налоговСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде нарушитель ПДД попался на краже шести чугунных люковСмотреть фотографии
12:04
Генпрокуратура РФ проверит цены на сахар в регионахСмотреть фотографии
11:59
Резко снизилась заболеваемость ковидом в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:39
Тонны декораций и реквизита: грандиозное шоу «Королевский цирк» представят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде две бывшие сотрудницы УФНС осуждены за аферу с налоговыми вычетамиСмотреть фотографии
11:06
В Волжском автомобиль с пьяным водителем врезался в столбСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде автомобильного вора задержали с поличнымСмотреть фотографии
10:49
Волгоградские УК тайно проверяют на причастность к рейдерствуСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области стали больше производить масла и мясаСмотреть фотографии
10:23
ВКонтакте планирует воскресить мессенджер ICQСмотреть фотографии
09:53
Стал известен продавец квартиры за 4 миллиона рублей для мэрии МихайловкиСмотреть фотографии
09:50
Неизвестные в Волгоградской области сожгли ночью фермерскую ToyotaСмотреть фотографии
09:24
Контрактники прошли интенсивную подготовку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде сотни домов и СНТ останутся 16 марта без светаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 