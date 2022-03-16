Снежную бурю с поземкой прогнозируют в Волгоградской области

Полезно знать 16.03.2022 17:30
16.03.2022 17:30
Метель, мокрый снег и поземку прогнозируют синоптики в Волгоградской области в четверг, 17 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС.
В ночь с 16 на 17 марта температура воздуха в регионе будет колебаться от -7 до -12 градусов, местами до -17 градусов мороза.
Днем в Волгограде ожидается до +3 градусов тепла. К снежной метели утром и днем в области добавится северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.
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