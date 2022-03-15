Происшествия 15.03.2022 10:48
15.03.2022 10:48
Партию черной икры обнаружили волгоградские полицейские в микроавтобусе из Калмыкии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, транспорт под управлением 36-летнего водителя был остановлен накануне вечером на посту ДПС в Светлоярском районе.
В ходе осмотра багажного отделения полицейские нашли коробку, в которой находилось несколько банок предположительно с икрой осетровых пород. В общей сложности изъято 20 банок емкостью по 0,2 л. и две рыбы стерлядь.
Изъятая партия икры направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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