



Партию черной икры обнаружили волгоградские полицейские в микроавтобусе из Калмыкии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, транспорт под управлением 36-летнего водителя был остановлен накануне вечером на посту ДПС в Светлоярском районе.





В ходе осмотра багажного отделения полицейские нашли коробку, в которой находилось несколько банок предположительно с икрой осетровых пород. В общей сложности изъято 20 банок емкостью по 0,2 л. и две рыбы стерлядь.

Изъятая партия икры направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.



