Заметки астролога: рекомендации с 14 по 20 марта 2022 года





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

До 18 марта Луна растущая, идет 2/4 Луны. 18 марта в 10ч.19м. наступит полнолуние на 27 градусах 40 минутах Девы.

Не стоит в этот день проводить хирургические вмешательства (кроме экстренных случаев), выполнять тяжелую физическую работу, тревожить растения. Зато это хороший день для начала голодания, например.

14, 15 марта до 8ч.00м. 16 марта Луна будет находиться в знаке Льва.

Это удачный период для занятий детьми, искусством, танцами, посещения развлекательных мероприятий даже в будние дни.

Уязвимы сердце, сердечно-сосудистая система, область грудной клетки, верхняя часть спины. Их не следует перегружать и проводить на них манипуляции. Можно лечить и проводить манипуляции на глазах, ушах, глазах, приводить в порядок нервную систему.

Период не плодовитый, поэтому любые посадки и пересадки растений не рекомендуются. Можно бороться с болезнями растений.

16 марта в 08ч.00м. Луна перейдет в знак Девы и будет находиться в нем до 14ч.27м. 18 марта.

Удачный период для выполнения привычной работы, наведения порядка, решения бюрократических вопросов, оформления документов.

Следует беречь кишечник, ЖКТ, область живота. Это прекрасные дни для голодания, можно именно в эти дни начинать сбрасывать лишний вес.

Дни не слишком плодовитые. Растения, посаженные в эти дни, будут малоурожайными. Но можно сажать в горшочки лекарственные растения (кроме 18 марта, в полнолуние).

17-20 марта Солнце в благоприятном аспекте к Плутону.

Будет идти усиление энергетики. Если позволяет индивидуальный гороскоп, можно наиболее успешно решить вопросы, связанные с долгами, кредитами, контролирующими органами.

16 – 18 марта Меркурий в благоприятном аспекте к Урану.

Это удачный период для дел, связанных с электроникой, интернетом. Усиливается изобретательность, могут быть даже вспышки гениальности.

18-20 марта Венера в неблагоприятном аспекте к Урану.

У женщин повышена эмоциональность, им нужно сдерживать эмоции, избегать эксцентричности.

18 марта в 14ч.27м. Луна переходит в знак Весов и будет находиться в нем до 18ч.48м. 20 марта.

Это весьма удачные дни для партнерских отношений. Браки, заключенные в эти дни, будут особенно прочными.

Уязвимы область поясницы, почки, их нельзя перегружать. Зато это удачные дни для любых манипуляций в области головы. Стрижки, сделанные в это время, будут особенно красивы. Можно и нужно посещать косметолога (если нет индивидуальных противопоказаний).

20 марта в 18ч.48м. Луна переходит в знак Скорпиона и будет находиться в нем до 22ч.00м. 22 марта.

Это удачный период для решения вопросов, связанных с долгами, кредитами, налогами, задолженностями. Не стоит покупать и первый раз надевать новые вещи: они быстро портятся, изнашиваются, могут не подходить по размеру. Рекомендуется делать стрижки (волосы станут более густыми, расти будут медленнее, стрижка лучше сохраняется).

Уязвимы половые органы, область паха, малого таза, желчный пузырь. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачные дни для лечения горла, шеи, верхних дыхательных путей.

Можно сажать и пересаживать растения, особенно с колючками, поливать, подкармливать. В южных районах можно посадить картофель и другие корнеплоды, - получите большой урожай.

Это хорошие дни для посадок цветущих растений (кроме 18 марта). Только, возможно, поскольку Луна будет уже убывающая, они будут расти несколько медленнее, зато будут очень красивыми.

Астрометеорология предупреждает, что в эти дни может быть снижение температуры, заморозки на почве, особенно ночью, а также сильный ветер.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



