Волгоградстат не увидел роста цен на корма для животных









Сухие корма для животных подешевели за неделю в Волгоградской области на 2,24%. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Волгоградстат по итогам еженедельного мониторинга цен в регионе.

Так, согласно наблюдениям статистического ведомства, стоимость одного килограмма сухого корма для животных в целом по области составила 215,12 рубля – это меньше показателя недельной давности на 2,24%. В Волгограде цена на эту продукцию снизилась еще больше – на 3,1% (212,32 рубля за кг).

Не изменилась стоимость сухих кормов для животных в Камышине – 219,22 рубля за килограмм и в Михайловке – 228,13 рубля за килограмм.

Отметим, что сегодня в Госдуме РФ попросили ФАС и Генпрокуратуру проверить цены на корма для животных и при необходимости принять меры. Сообщалось, что граждане жалуются на «взрывной» рост стоимости кормов и препаратов для животных. С введением санкций многие россияне, в том числе волгоградцы, стали скупать корма импортного производства, опасаясь роста цен и прекращения поставок этих товаров.



