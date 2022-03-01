Общество

«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормами

Общество 01.03.2022 15:37
0
01.03.2022 15:37


Волгоградцы, которые в повседневной жизни привыкли использовать импортные товары, делают необходимые запасы. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в гипермаркетах активно раскупаются кошачьи и собачьи корма зарубежных производителей.

Хозяйка кота Чарли Анастасия призналась, что берет несколько мешков корма Royal Canin, так как, по ее словам, опасается проблем с поставками после введенных в отношении России санкций и повышения стоимости корма.

— Наверное, это будет не самая большая проблема, но тем не менее, хочу хоть что-то запасти впрок, — говорит Анастасия. — Кот приучен питаться именно этим кормом, боюсь, он не поймет.  Хотя моя бабушка смотрит на все оптимистично и вспоминает, что во времена ее молодости коты ели рыбу, которую мужчины приносили с рыбалки, и никто из кошек с голоду не умер. 


Гораздо серьезнее относятся к возможным проблемам волгоградцы, которые в силу своих хронических заболеваний не могут обходиться без определенных лекарств, в том числе импортных. Фармацевты нескольких волгоградских аптек неохотно признались, что люди приобретают препараты впрок. 

— Гипертоники покупают лекарства от давления, аллергики тоже делают запасы таблеток, без которых они не могут, — рассказали в аптеках.

Как горячие пирожки в оптиках разлетаются линзы импортных производителей.

— Я бы рада пользоваться нашими линзами, но они мне не подходят. Вот взяла, надеюсь, на много-много месяцев вперед, хотя понимаю, что на всю жизнь не напасешься. Когда и это закончится, скорее всего, придется переходить на очки, — сетует Людмила, посетительница салона оптики. 


В торговых центрах, где торгуют одеждой и обувью, тоже отмечают некоторое повышение спроса. 

— Люди берут в основном верхнюю одежду, сапоги, но, может, это связано с традиционными сезонными скидками, — делятся наблюдениями сотрудники магазинов. В торговых сетях, реализующих продукты, продавцы обращают внимание на увеличение количества продаж импортных макаронных изделий, кофе и других напитков. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
01.03.2022 20:15
Общество 01.03.2022 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 18:48
Общество 01.03.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 16:57
Общество 01.03.2022 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 13:09
Общество 01.03.2022 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 12:31
Общество 01.03.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 12:26
Общество 01.03.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 12:24
Общество 01.03.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 10:45
Общество 01.03.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 10:24
Общество 01.03.2022 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 09:49
Общество 01.03.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 08:23
Общество 01.03.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 23:59
Общество 28.02.2022 23:59
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 21:19
Общество 28.02.2022 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 20:10
Общество 28.02.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 19:38
Общество 28.02.2022 19:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:58
«У детей кружится голова»: поселок под Волгоградом задыхается от запаха тухлятиныСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
На канатном заводе в Волгограде загорелось административное зданиеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
Бочаров выразил соболезнования родным погибших в ходе спецоперации военныхСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде за неповиновение полиции задержан пикетчикСмотреть фотографии
18:56
«У нас нет золотых унитазов»: супруга арестованного экс-инспектора ГИБДД опровергает обвинения в адрес мужаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 мартаСмотреть фотографии
17:47
Иномарка судебного департамента попала в ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области в ближайшие дни могут отменить QR-кодыСмотреть фотографии
17:01
Автобус №35 столкнулся с маршруткой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:57
В волгоградских школах обсудили с учениками ситуацию на УкраинеСмотреть фотографии
16:46
Россельхозбанк привлекает вклады под 20% в рублях и 6% в долларах СШАСмотреть фотографии
15:37
«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормамиСмотреть фотографии
14:58
«Вину свою я признаю, но..»: Мелконян на прениях в суде заговорил стихамиСмотреть фотографии
14:53
Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»Смотреть фотографии
14:43
Росавиация продлила ограничения на работу аэропортов юга РоссииСмотреть фотографии
14:09
Только маски и дезинфекция: Роспотребнадзор ослабляет ковид-ограниченияСмотреть фотографии
13:55
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетамСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде из-за угроз эвакуируют учебные заведенияСмотреть фотографии
13:43
Подростку отрезало ногу поездом на госгранице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде продолжаются работы на поврежденном магистральном коллектореСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде 33 дома в поселке «Грин Гарден» останутся без электричества за долгиСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области увеличили расходы на содержание беженцев из ДонбассаСмотреть фотографии
12:24
Бочаров провел заседание совета по развитию сельских территорий и АПКСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде отправили в колонию мошенника, отжавшего у старушки квартируСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде электрогазосварщик в поисках любовных утех потерял огромную суммуСмотреть фотографии
11:31
Пьяный угонщик устроил серию ДТП в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Вздох облегчения: коронавирус в Волгоградской области отступает третью неделюСмотреть фотографии
10:55
Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 12%Смотреть фотографии
10:46
Волгоградский проектный институт займется озерами в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
10:45
Правоохранители Волгограда будут действовать жестко и без промедленияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 