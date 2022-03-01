«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормами

Волгоградцы, которые в повседневной жизни привыкли использовать импортные товары, делают необходимые запасы. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в гипермаркетах активно раскупаются кошачьи и собачьи корма зарубежных производителей.

Хозяйка кота Чарли Анастасия призналась, что берет несколько мешков корма Royal Canin, так как, по ее словам, опасается проблем с поставками после введенных в отношении России санкций и повышения стоимости корма.

— Наверное, это будет не самая большая проблема, но тем не менее, хочу хоть что-то запасти впрок, — говорит Анастасия. — Кот приучен питаться именно этим кормом, боюсь, он не поймет. Хотя моя бабушка смотрит на все оптимистично и вспоминает, что во времена ее молодости коты ели рыбу, которую мужчины приносили с рыбалки, и никто из кошек с голоду не умер.





Гораздо серьезнее относятся к возможным проблемам волгоградцы, которые в силу своих хронических заболеваний не могут обходиться без определенных лекарств, в том числе импортных. Фармацевты нескольких волгоградских аптек неохотно признались, что люди приобретают препараты впрок.

— Гипертоники покупают лекарства от давления, аллергики тоже делают запасы таблеток, без которых они не могут, — рассказали в аптеках.

Как горячие пирожки в оптиках разлетаются линзы импортных производителей.

— Я бы рада пользоваться нашими линзами, но они мне не подходят. Вот взяла, надеюсь, на много-много месяцев вперед, хотя понимаю, что на всю жизнь не напасешься. Когда и это закончится, скорее всего, придется переходить на очки, — сетует Людмила, посетительница салона оптики.





В торговых центрах, где торгуют одеждой и обувью, тоже отмечают некоторое повышение спроса.

— Люди берут в основном верхнюю одежду, сапоги, но, может, это связано с традиционными сезонными скидками, — делятся наблюдениями сотрудники магазинов. В торговых сетях, реализующих продукты, продавцы обращают внимание на увеличение количества продаж импортных макаронных изделий, кофе и других напитков.