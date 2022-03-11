Экономика

Банк «Открытие» начал прием заявок на кредитные каникулы

Экономика 11.03.2022 17:18 Новости компаний
11.03.2022 17:18 Новости компаний


Банк «Открытие» начал принимать обращения на предоставление кредитных каникул для розничных клиентов в рамках 106-ФЗ. Согласно новому федеральному закону (46-ФЗ от 08 марта 2022 года) заявки можно подавать до 30 сентября, этот период может быть продлен решением правительства.
На отсрочки по всем видам кредитов могут претендовать заемщики, чей доход за месяц снизился на 30% и более. Кредитные каникулы позволят отложить ежемесячный платеж на срок от 1 до 6 месяцев в случае, если заемщик может документально подтвердить снижение среднемесячного дохода.
Начальная сумма кредита, по которому можно получить отсрочку, не должна превышать 250 тыс. рублей для потребительских кредитов и 100 тыс. рублей для кредитных карт. По ипотеке максимальный размер кредита для Москвы установлен на уровне 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга, регионов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей, для всех остальных регионов — 2 млн рублей. 
Заемщики, ситуация которых не подходит под условия государственных кредитных каникул, могут обратиться в банк за ипотечными каникулами, позволяющими получить отсрочку на полгода один раз в течение срока кредита. Те, кто столкнулся с трудностями при обслуживании кредита наличными — воспользоваться программами банка «Отложенный платеж» или «Перенос даты платежа».
Таким образом, новые кредитные каникулы дополняют программы поддержки заемщиков, действующие в банке.
Для получения кредитных каникул заемщикам необходимо обращаться в контакт-центр «Открытия» по номеру 8 800 444 44 00, приходить в отделение банка не нужно.

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