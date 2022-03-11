Экономика 11.03.2022 15:45 Реклама
11.03.2022 15:45 Реклама
Меры, разработанные Банком России совместно с Правительством РФ, позволяют предоставлять малому и среднему бизнесу кредиты по ставке от 13,5% годовых. Общая сумма средств по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.
В рамках программы оборотного льготного кредитования малые предприятия смогут получить до 300 млн рублей, а средние – до 1 млрд рублей. Ставки не превысят 15% и 13,5% годовых соответственно. Субъектам МСП такие кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее полученных оборотных кредитов.
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией МСП. Ставки по ней также не превысят 15% годовых для малых предприятий и 13,5% для средних.
Получить консультацию по условиям можно в офисе банка у персонального менеджера или через службу поддержки по телефонам 8 (800) 444-44-55, +7 (495) 244-44-55.
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