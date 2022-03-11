Экономика

Банк «Открытие» расширил сервисы для дистанционного обслуживания предпринимателей

Экономика 11.03.2022 12:26 Новости компаний
11.03.2022 12:26 Новости компаний


«Открытие» продолжает развивать «Бизнес-портал» – мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса – повышая его удобство и функциональность. В очередном обновлении добавлены новые сервисы.
Теперь при рублевом переводе физлицу можно заранее увидеть размер комиссии. Предварительная комиссия отобразится до отправки средств в заполненной форме нового платежа.
Также в «Бизнес-портале» можно установить лимиты по бизнес-картам. Этот инструмент позволяет контролировать операции держателей карты, регулируя использование средств компании. Управлять лимитами одинаково удобно в мобильном приложении и интернет-банке. На странице бизнес-карты можно установить или изменить лимиты для снятия наличных, переводов, оплаты покупок и внесения наличных.
Кроме того, появился новый способ быстро создать платеж – по фото. Мобильное приложение распознает реквизиты из счета и подставит их в форму платежа. Останется только подписать и отправить.
Помимо этого, клиентам «Открытия» теперь доступен онлайн-просмотр актов и счетов-фактур – счета и закрывающие документы к ним отображаются вместе.
Также предприниматели могут бесплатно подключить сервис 1C Direct Bank для бизнеса. Сейчас это удобнее всего сделать через файл настроек. Сервис обеспечит интеграцию с 1С – платежи автоматически появятся на «Бизнес-портале», а поступления из «Бизнес-портала» отобразятся в 1С. С помощью этого сервиса можно запрашивать выписки из банка и получать статусы обработки документов.
За всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно следить в дайджесте событий.

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