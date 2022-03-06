В Волгоградской области полностью отменили QR-коды и открыли фуд-корты

С сегодняшнего дня в Волгоградской области больше нигде не нужно предъявлять QR-код: к доковидному режиму работы вернулись кафе и рестораны, непродовольственные магазины, музеи, выставки, кинотеатры. Сняты ограничения и на работу салонов красоты, фитнес-центров, соляриев, аквапарков. Соответствующее постановление было подписано губернатором Андреем Бочаровым 4 марта и вступило в силу 6 марта.
Помимо отмены QR-кодов, власти разрешили работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, фуд-кортов и Wi-Fi в ТРЦ. Несовершеннолетние волгоградцы вновь могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Заведениям общепита теперь разрешено работать до часу ночи, а заполняемость кинозалов, музеев, театров и других досуговых учреждений не ограничена. Кроме того, у посетителей больше не будут в обязательном порядке измерять температуру тела на входе.
При этом на территории Волгоградской области продолжают действовать:
Напомним, МФЦ региона вернутся к обычному режиму работы со следующего понедельника, 14 марта.