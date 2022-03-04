В МФЦ Волгоградской области отменяют предварительную запись

Многофункциональные центры в Волгоградской области с середины марта вернутся к своему обычному режиму работы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, такое решение принял сегодня губернатор Бочаров.

По сведениям обладмина, с 14 марта во всех МФЦ, расположенных на территории Волгоградской области, отменяется введенная ранее в связи со сложной обстановкой по коронавирусу предварительна запись.

— С 14 марта во всех филиалах МФЦ начнут работать все окна для приема и выдачи документов, — сообщили вечером 4 марта в пресс-службе региональной администрации.

Сегодня губернатор Волгоградской области принял решение о снятии большинства ограничений, которые были введены в разное время, начиная с марта 2020 года. Самое заметное послабление — отмена с 6 марта QR-кодов. С этого же дня в Волгограде и области к обычному режиму вернутся кинотеатры, спортзалы, общепит и другие заведения.