В Волгоградской области 4 марта губернатор Андрей Бочаров принял решение о снятии большинства ограничений, которые были введены в марте 2020 года в связи с эпидемией коронавируса. Глава региона отменил QR-коды и разрешил вернуться к прежнему режиму работы ряду общественных заведений.

С 6 марта в Волгоградской области к доковидному режиму возвращаются: