В Волгоградской области 4 марта губернатор Андрей Бочаров принял решение о снятии большинства ограничений, которые были введены в марте 2020 года в связи с эпидемией коронавируса. Глава региона отменил QR-коды и разрешил вернуться к прежнему режиму работы ряду общественных заведений.
С 6 марта в Волгоградской области к доковидному режиму возвращаются:
- кафе, ресотраны, другие заведения общественного питания. Единственное условие - закрываться для посетителей они должны не позднее часа ночи;
- музеи и выставки;
- кинотеатры;
- спортзалы;
- досуговые учреждения;
- фудкорты;
- детские игровые комнаты.
Ряд ограничений в Волгоградской области по-прежнему сохраняется. Так, в частности, сохраняется масочный режим.