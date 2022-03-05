Банк «Открытие» привлек на вклады и накопительные счета за три дня более 150 млрд рублей

Экономика 05.03.2022 13:10 Новости компаний
05.03.2022 13:10 Новости компаний
С момента повышения ставок 2 марта клиенты открыли в банке более 200 тысяч депозитов и накопительных счетов на общую сумму свыше 150 млрд рублей.
93% вкладов открыты в рублях, 6% в долларах и 1% в евро.
– Сейчас возможности вложить рубли или валюту для сохранения и преумножения сбережений сократились. Но и теперь есть островок финансовой стабильности – классические сберегательные продукты, – говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие». – Вклады всегда оставались самым популярным и понятным для людей финансовым инструментом, резервной гаванью и возможностью защитить средства от инфляции. А накопительные счета впервые стали сопоставимы по ставкам с вкладами, оставаясь при этом постоянным источником наличности для повседневных расходов. И мы видим, что клиенты охотно размещают деньги в классические сберегательные инструменты под новые повышенные проценты.
Банк «Открытие» со 2 марта увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 21% годовых в рублях, 8% в долларах и 7% в евро.
Также банк запустил новый накопительный счет «Копилка» со ставкой 20% годовых в рублях и повысил ставки по накопительному счету «Моя копилка» в долларах и евро — до 5% и 4% годовых соответственно.
Открыть все вклады и накопительные счета можно как в офисах, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.
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