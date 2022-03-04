Два вагона сошли с рельсов в Волжском из-за гнилых шпал

Происшествия 04.03.2022 12:31
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04.03.2022 12:31
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов двух вагонов на участке пути, примыкающего к станции Волжский Приволжской железной дороги. Это уже второе за последний месяц дело, возбужденное из-за схода с рельсов близ станции Волжский, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По данным следствия, сход произошел 21 февраля 2022 года при выполнении манеров по подаче группы из семи грузовых вагонов на фронт выгрузки. По данным технического заключения, причиной схода стало уширение колеи из-за «кустовой гнилостности» деревянных шпал. Ущерб от инцидента составил 2 млн рублей. Следователь продолжает собирать доказательства по делу и выявление лиц, ответственных за содержание ж/д-пути в надлежащем состоянии и причастных к совершению указанного преступления.
Напомним, первое уголовное дело было возбуждено по факту схода трех вагонов, произошедшего 10 февраля фактически на том же месте, возле станции Волжский. Тогда были повреждены 30 метров путей, сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.
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