В Волжском задержан виновник ночного пожара в пятиэтажке









Полицейские задержали 22-летнего жителя Волжского по подозрению в поджоге. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня ночью пожарные расчеты потушили возгорание на цокольном этаже многоквартирного дома на ул. Оломоуцкой. Внутри помещения горели вещи на площади 5 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

По заключению специалистов, причиной пожара стал умышленный поджог.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний волжанин. Известно, что он проник внутрь через окно, поджог оборудование и документы и скрылся. Мотивы его действий устанавливаются.







