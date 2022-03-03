За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей





Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов.

Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме. Наиболее удобный и быстрый способ открыть вклад – с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Напомним, в связи с повышением Банком России ключевой ставки, Сбербанк значительно повысил ставки по вкладам.



