Федеральные новости

Глава СК РФ поручил искать в соцсетях фейки о спецоперации на Украине

Федеральные новости 02.03.2022 11:42
0
02.03.2022 11:42


О необходимости принятия мер по пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка и проведению несанкционированных акций в период спецоперации на Украине, заявил накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на оперативном совещании по вопросам организации работы территориальных следственных органов Александр Бастрыкин также дал указание выявлять лиц, инициирующих тиражирование в интернете, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного контента. 
Также Александр Бастрыкин поставил цель обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
Кроме того, глава СК РФ поручил руководителям региональных следственных органов по субъектам Российской Федерации организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме. Глава ведомства особо подчеркнул необходимость выстроить эффективное взаимодействие и оперативный обмен информацией со всеми подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией, а также другими органами государственной власти и местного самоуправления.
Глава ведомства также распорядился создать в территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных  акций  и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации, говорится в официальном сообщении ведомства. 
Председатель СК России отдельно осветил тему защиты и обеспечения прав детей-сирот, прибывших из Донбасса. Управлению воспитательной работы, а также всем образовательным учреждениям СК России во взаимодействии с руководителями региональных следственных управлений поручено рассмотреть вопрос о принятии детей на обучение в ведомственные образовательные организации.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Федеральные новости
01.03.2022 14:43
Федеральные новости 01.03.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.03.2022 14:09
Федеральные новости 01.03.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.02.2022 16:46
Федеральные новости 28.02.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2022 12:55
Федеральные новости 27.02.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2022 15:32
Федеральные новости 26.02.2022 15:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2022 17:00
Федеральные новости 25.02.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.02.2022 14:24
Федеральные новости 24.02.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.02.2022 13:06
Федеральные новости 24.02.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.02.2022 08:29
Федеральные новости 24.02.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.02.2022 10:01
Федеральные новости 19.02.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.02.2022 14:03
Федеральные новости 10.02.2022 14:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.02.2022 17:19
Федеральные новости 08.02.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.02.2022 16:43
Федеральные новости 05.02.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.02.2022 11:53
Федеральные новости 03.02.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2022 17:23
Федеральные новости 27.01.2022 17:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:14
Бочаров назвал санкции возможностью по-новому посмотреть на экономикуСмотреть фотографии
12:09
Уже меньше тысячи: коронавирус уходит из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Глава СК РФ поручил искать в соцсетях фейки о спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
11:19
«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военнымиСмотреть фотографии
11:18
Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»Смотреть фотографии
10:51
«Тюльпаны давно не голландские»: волгоградок обещают не оставить без цветовСмотреть фотографии
10:48
Главная ценность – люди: «ЕвроХим-ВолгаКалий» поблагодарил лучших горнорабочихСмотреть фотографии
10:30
На улице Штеменко в Волгограде устранили аварию на магистральном коллектореСмотреть фотографии
09:29
Виновный в гибели волгоградки от взрыва газа пытался оспорить приговорСмотреть фотографии
09:23
«Я бы оставил наличные»: волгоградский риэлтор спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимостиСмотреть фотографии
09:14
На производстве бытовой химии Grass под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
09:08
Арендатора травившего волгоградцев полигона обязали ликвидировать свалкуСмотреть фотографии
08:02
В Волгограде в 11 домах отключат светСмотреть фотографии
23:01
В Волгограде ликвидирован пожар на канатном заводеСмотреть фотографии
22:12
Гигантский пожар на канатном заводе в Волгограде тушат четвертый часСмотреть фотографииCмотреть видео
21:47
Ледяной дождь с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
«Zа наших!»: волгоградская молодежь поднялась на Мамаев курган ради мира на ДонбассеСмотреть фотографии
20:58
«У детей кружится голова»: поселок под Волгоградом задыхается от запаха тухлятиныСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
На канатном заводе в Волгограде загорелось административное зданиеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
Бочаров выразил соболезнования родным погибших в ходе спецоперации военныхСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде за неповиновение полиции задержан пикетчикСмотреть фотографии
18:56
«У нас нет золотых унитазов»: супруга арестованного экс-инспектора ГИБДД опровергает обвинения в адрес мужаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 мартаСмотреть фотографии
17:47
Иномарка судебного департамента попала в ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области в ближайшие дни могут отменить QR-кодыСмотреть фотографии
17:01
Автобус №35 столкнулся с маршруткой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:57
В волгоградских школах обсудили с учениками ситуацию на УкраинеСмотреть фотографии
16:46
Россельхозбанк привлекает вклады под 20% в рублях и 6% в долларах СШАСмотреть фотографии
15:37
«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормамиСмотреть фотографии
14:58
«Вину свою я признаю, но..»: Мелконян на прениях в суде заговорил стихамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 