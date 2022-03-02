Глава СК РФ поручил искать в соцсетях фейки о спецоперации на Украине

Федеральные новости 02.03.2022 11:42
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02.03.2022 11:42
О необходимости принятия мер по пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка и проведению несанкционированных акций в период спецоперации на Украине, заявил накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на оперативном совещании по вопросам организации работы территориальных следственных органов Александр Бастрыкин также дал указание выявлять лиц, инициирующих тиражирование в интернете, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного контента.
Также Александр Бастрыкин поставил цель обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
Кроме того, глава СК РФ поручил руководителям региональных следственных органов по субъектам Российской Федерации организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме. Глава ведомства особо подчеркнул необходимость выстроить эффективное взаимодействие и оперативный обмен информацией со всеми подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией, а также другими органами государственной власти и местного самоуправления.
Глава ведомства также распорядился создать в территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации, говорится в официальном сообщении ведомства.
Председатель СК России отдельно осветил тему защиты и обеспечения прав детей-сирот, прибывших из Донбасса. Управлению воспитательной работы, а также всем образовательным учреждениям СК России во взаимодействии с руководителями региональных следственных управлений поручено рассмотреть вопрос о принятии детей на обучение в ведомственные образовательные организации.
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