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Иномарка судебного департамента попала в ДТП в центре Волгограда

Актуально 01.03.2022 17:47
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01.03.2022 17:47


Водитель люксовой иномарки Mercedes пострадал в результате ДТП возле Дома печати в Волгограде – 22-летнего мужчину увезли в больницу. Виновником аварии стал 53-летний водитель Ford Mondeo, который не уступил дорогу немецкому автомобилю, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, Ford выезжал со двора дома №11 по улице Коммунистической и врезался в проезжавший по главной дороге Mercedes с госномером 05 региона. Спустя несколько минут после ДТП водитель Ford закрыл регистрационный номер спереди и сзади автомобиля в надежде скрыть его от любопытных глаз прохожих. В результате столкновения автомобили заблокировали выезд со двора, где в том числе находится одна из крупнейших типографий Волгограда.

По сведениям информагентства, попавший в ДТП Ford Mondeo 2009 года выпуска принадлежит управлению судебного департамента в Волгоградской области, которое расположено на Коммунистической, 11.

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