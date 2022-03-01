Автобус №35 столкнулся с маршруткой в центре Волгограда

Пассажирский автобус №35 столкнулся с микроавтобусом в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в результате инцидента пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет.
— По предварительной информации, ДТП случилось сегодня днем на проспекте Ленина вблизи остановки общественного транспорта «Площадь Ленина». Пассажирский автобус совершил касательное столкновение с микроавтобусом Mercede-Benz,— прокомментировали в главке МВД.
По данным городской администрации, все пассажиры автобуса по ранее купленным билетам смогли пересесть в другой транспорт.
— Троллейбусное сообщение на данном участке также осуществляется в штатном режиме. На место был вызван дежурный отряд ДПС, — уточняют в горадмине.