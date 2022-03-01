Экономика 01.03.2022 14:32 Новости компаний
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01.03.2022 14:32 Новости компаний
Средняя сумма кредита на индивидуальное жилищное строительство по итогам 2021 года составила в районе трёх миллионов рублей, что на треть больше, чем в 2020 году, — 2,252 миллиона рублей.
Николай Васёв, Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: «Прирост средней суммы по кредитам на ИЖС в 2021 году составил 34% по сравнению с 2020 годом. Это связано с распространением государственных программ поддержки на ИЖС и льготными ставками по ним. Ставки гораздо ниже, требуемый размер первоначального взноса — также от 15% по сравнению с базовой программой на ИЖС, и у граждан появилась возможность взять кредит большего размера. Мы постоянно совершенствуем свои ипотечные продукты. Тем более что видим высокий спрос на кредиты на строительство частных домов среди граждан. В прошлом году объём кредитов на ИЖС вырос в 3,5 раза. Вклад госпрограмм в общий объём кредитов таких объектов составил 50%».
В среднем размер первоначального взноса по таким ипотечным кредитам составляет 25,4% (2,1 млн рублей). При этом если рассматривать отдельно в рамках госпрограмм на ИЖС, то по «Дальневосточной ипотеке» граждане делают взнос в размере 18,5% (1,1 млн рублей), по «Семейной ипотеке» — 23,6% (1,2 млн рублей), по «Господдержке-2020» — почти 28% (примерно один миллион рублей).
Топ-5 регионов по объёму кредитов на цели ИЖС по итогам 2021 года: Республика Саха (Якутия), Москва и область, Приморский и Забайкальский край, Сахалинская область. На эти регионы пришлось почти 50% всех кредитов на ИЖС.
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