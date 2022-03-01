Расследования

«У нас нет золотых унитазов»: супруга арестованного экс-инспектора ГИБДД опровергает обвинения в адрес мужа

Расследования 01.03.2022 18:56
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01.03.2022 18:56


Екатерина Пшеничная не верит в вину своего супруга, которого в Волгограде обвиняют в получении взяток на колоссальную сумму – в 36 миллионов рублей. Дело уже направлено в Центральный районный суд, где в ближайшее время начнется процесс. 

Как рассказала ИА «Высота 102» Екатерина, если бы все это оказалось правдой, в ее доме были бы золотые унитазы, какие, например, в прошлом году нашли в доме главного гаишника Ставропольского края.

 Виталию вменяют эпизоды, согласно которым он будто бы дважды в месяц получал от перевозчика Гузева деньги, – делится Екатерина.  Андрей Гузев  всем известен как «король» нелегальных, так называемых заказных маршруток. В месяц якобы от него мой супруг, когда работал в ГИБДД, получал в среднем будто бы по миллиону  рублей. И так на протяжении нескольких лет. Всего насчитали аж 36 млн рублей. Ничего более абсурдного придумать нельзя. Если бы в нашей семье были такие деньги, мы бы не вылазили с курортов. Накупили недвижимость, автомобили, бриллианты в конце концов. Но ничего этого нет. Я езжу на авто, которому уже более 10 лет, и который подарили мне родители. В отпуск не то, чтобы на фешенебельный курорт, а вообще мы не выезжали несколько лет. У нас и дом самый обычный, одноэтажный. 


По словам женщины, во время всех трех обысков в доме ничего не нашли. Ни ценностей, ни наличности. Ни тем более золотых унитазов. То же самое касается всех банковских счетов, утверждает Екатерина. Защитники Пшеничного апеллируют выписками со счетов, где не зафиксировано ни движение крупных сумм, ни, соответственно, крупные расходы.

 Гузев утверждал, что два раза в месяц – в середине и в конце – он якобы передавал наличные моему супругу, а тот будто бы потом перечислял их на свою карту, на мою и моего брата,   рассказывает женщина. – Даже назывался точный банк. И я, и муж, и мой брат предоставляли выписки со счетов для следствия и никаких денег там не оказалось. И не могло оказаться, потому что их не было. Если наберется миллион, и то за несколько лет. Фигурирует только одна крупная сумма, которая связана с продажей и покупкой жилья моим братом.



По словам Екатерины, ее семья, где воспитывается несовершеннолетний ребенок, никогда не жила на широкую ногу.

- Мой муж своими руками делал всю грязную работу в доме, - рассказывает Екатерина. – Например, перекрывал протекающую крышу. Если бы у нас были такие огромные деньги, уверяю, наняли бы бригаду.


Все обвинения, считает женщина, строились на основании свидетельств перевозчика Андрея Гузева, с которым у него возник конфликт из-за разногласий в бизнесе и который, как предполагает Екатерина, захотел забрать долю ее супруга.

 После ухода со службы мой муж стал учредителем и гендиректором ООО «КПД», которая имела в том числе пункт по медицинскому освидетельствованию водителей, также она занималась оформлением документов на автомобили,  говорит Екатерина. – В этой фирме одно время гендиректором являлся Андрей Гузев. Учредители компании расстались с ним, когда узнали, что он занимается нехорошими делами. Он заключал договоры фрахтования, и под этим видом занимался теми самыми заказными перевозками. Мой супруг возглавил компанию именно после его ухода. Но выяснилось, что Гузев ушел с печатью фирмы, которой продолжал пользоваться. Вероятно, это и стало причиной тех абсурдных обвинений, которые он выдвинул в адрес Виталия. Но обвинения в таких огромных взятках несостоятельны даже с точки зрения логики. Зачем Гузеву  нужно было якобы платить такие сумасшедшие деньги моему супругу, если  штрафы обходились бы для него гораздо дешевле?

Любопытно, что уголовное дело в отношении Пшеничного возбуждал известный следователь Дмитрий Николаев, которого впоследствии обвинили в получении взяток. Интересен и другой факт – именно перевозчик Гузев фигурировал в уголовных делах сотрудников МУГАДН, которые затем были осуждены.


 По какому-то чудесному совпадению этот человек всегда выступал в одной роли – сначала якобы он платит своим так называемым «вымогателям», а потом вдруг раскаивается и обвиняет их в преступлениях, – добавляет Екатерина. – Сейчас бизнес заказных перевозок прогорел благодаря порядку, который навел губернатор в этой сфере. По некоторым данным, у Гузева огромные долги, в том числе и по налогам, речь может идти о десятках миллионах рублей. Чтобы спасти себя, я думаю, он и топит моего супруга, ради чего и мог пойти на оговор.

По словам Екатерины, ее муж уже полгода находится в СИЗО, но держится и уверен, что ему удастся доказать свою невиновность.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до Андрея Гузева, который фигурирует в рассказе Екатерины Пшеничной, однако сделать этого не удалось – трубку он так и не взял. Не ответил он и на сообщение от корреспондента информагентства и в мессенджере. 

Между тем, ранее в СУ СК по Волгоградской области заявляли о передаче в суд дела в отношении  41-летнего  бывшего  инспектора  ГИБДД. Как считают в ведомстве, экс-полицейский получал деньги в обмен за не привлечение его сотрудников к административной ответственности за возможные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения. Однако своей вины Виталий Пшеничный не признает. 

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