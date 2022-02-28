Россия закрыла небо для авиакомпаний 36 стран





Гражданские самолеты авиакомпаний 36 государств больше не могут использовать воздушное пространство России для выполнения перелетов. Соответствующее решение принято Росавиацией в качестве ответных мер на аналогичный запрет европейских стран, сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения попали рейсы из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и еще 31 государства. В списке нет Турции, ОАЭ, Египта, КНР, Индии – эти страны не вводили запреты для российских авиаперевозчиков.