Экономика

Выпускники ВолГАУ получили стажировку в Садах Придонья

Экономика 28.02.2022 10:16
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28.02.2022 10:16


Студенты Волгоградского государственного аграрного университета завершили курс практической подготовки по специальности «Агрономия» на площадке компании «Сады Придонья». По результатам итогового экзамена выпускникам вручили сертификаты и предложили стажировку.  
В рамках сотрудничества предприятия и университета, в прошлом году на площадке компании «Сады Придонья» было организовано обучение студентов в области агрономии, в программу которого входили вопросы необходимой теоретической части и практические занятия. Студенты агротехнологического факультета специальности «Агрономия» и «Садоводство» раз в неделю посещали производство и сады. Под руководством аграриев компании выпускники изучали вопросы защиты растений, их питания, полив, сбор урожая… Экзамены принимала специальная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты сельскохозяйственного подразделения Садов Придонья. 
Это большой опыт не только для студентов, но и для наших коллег. Мы апеллируем более академическим, наукоемким языком, а его нелегко понять, но ребята справились. К тому же наши специалисты давали ту информацию, которую не найдешь в учебниках, – говорит главный агроном Донского филиала компании «Сады Придонья» Павел Семёнов.На экзамене нам было приятно слышать уже иное понимание садоводства, это уже другой, повыше уровень.  

По мнению наставников, за время прохождения практики выпускники вуза проявили высокую активность и заинтересованность. Так, например, студенты предложили способ оптимизации работы комбайна по сбору вишни. В компании отметили предприимчивость внимательных практикантов.   
За время курса я открыл для себя новое направление - садоводство, очень интересно. Принимал участие в важных уникальных процессах, таких как обрезка и сбор урожая, – поделился студент 4 курса агротехнологического факультета ВолГАУ Михаил Ефимов.До сих пор пребываю под впечатлением от масштаба производства, от того, какое здесь теплое отношение к людям. В Садах Придонья особенная атмосфера, можно сказать семейная. Я бы с большим удовольствием продолжил набираться опыта у настоящих профессионалов. 
По итогам совещания экзаменационной комиссии студентам, которые получили высший балл и положительный отзыв от наставников, предложили стажировку с последующим трудоустройством. Кроме того, всем обучающимся вручили сертификаты о прохождении курса практической подготовки по специальности «Агрономия» и памятные подарки. 
По словам президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, в следующем году будет рассмотрен вопрос сотрудничества по специальностям, в которых есть потребность у компании. Речь идет не только об агрономах и производственниках, но и квалифицированных логистах, финансистах, экономистах, маркетологов. Потенциал для развития в компании огромный. 

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