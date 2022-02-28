Выпускники ВолГАУ получили стажировку в Садах Придонья





Студенты Волгоградского государственного аграрного университета завершили курс практической подготовки по специальности «Агрономия» на площадке компании «Сады Придонья». По результатам итогового экзамена выпускникам вручили сертификаты и предложили стажировку.

В рамках сотрудничества предприятия и университета, в прошлом году на площадке компании «Сады Придонья» было организовано обучение студентов в области агрономии, в программу которого входили вопросы необходимой теоретической части и практические занятия. Студенты агротехнологического факультета специальности «Агрономия» и «Садоводство» раз в неделю посещали производство и сады. Под руководством аграриев компании выпускники изучали вопросы защиты растений, их питания, полив, сбор урожая… Экзамены принимала специальная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты сельскохозяйственного подразделения Садов Придонья.

– Это большой опыт не только для студентов, но и для наших коллег. Мы апеллируем более академическим, наукоемким языком, а его нелегко понять, но ребята справились. К тому же наши специалисты давали ту информацию, которую не найдешь в учебниках, – говорит главный агроном Донского филиала компании «Сады Придонья» Павел Семёнов. – На экзамене нам было приятно слышать уже иное понимание садоводства, это уже другой, повыше уровень.





По мнению наставников, за время прохождения практики выпускники вуза проявили высокую активность и заинтересованность. Так, например, студенты предложили способ оптимизации работы комбайна по сбору вишни. В компании отметили предприимчивость внимательных практикантов.

– За время курса я открыл для себя новое направление - садоводство, очень интересно. Принимал участие в важных уникальных процессах, таких как обрезка и сбор урожая, – поделился студент 4 курса агротехнологического факультета ВолГАУ Михаил Ефимов. – До сих пор пребываю под впечатлением от масштаба производства, от того, какое здесь теплое отношение к людям. В Садах Придонья особенная атмосфера, можно сказать семейная. Я бы с большим удовольствием продолжил набираться опыта у настоящих профессионалов.

По итогам совещания экзаменационной комиссии студентам, которые получили высший балл и положительный отзыв от наставников, предложили стажировку с последующим трудоустройством. Кроме того, всем обучающимся вручили сертификаты о прохождении курса практической подготовки по специальности «Агрономия» и памятные подарки.

По словам президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, в следующем году будет рассмотрен вопрос сотрудничества по специальностям, в которых есть потребность у компании. Речь идет не только об агрономах и производственниках, но и квалифицированных логистах, финансистах, экономистах, маркетологов. Потенциал для развития в компании огромный.



