В городе Волжском Волгоградской области днем 27 февраля прогремел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погиб хозяин квартиры. По итогам обследования здания, как сообщает ИА "Высота 102", его признали пригодным для жизни.





На месте происшествия в воскресенье днем работали сотрудники МВД, МЧС, УФСБ и СК России. В город Волжский по поручению Андрея Бочарова также выезжали вице-губернатор Олег Николаев и глава областного комитета безопасности населения Юрий Наурзалиев. Последний сообщил об итогах исследования дома специализированной организацией.

— Видимых разрушений нет. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы жизнеобеспечению нет, — заявил глава профильного комитета. — После осмотра комиссией жильцы начали заходить в свои квартиры. Органы ЖКХ на месте, сейчас они занимаются ремонтом и восстановлением дверей, которые находились на площадке пятого этажа.

По словам Наурзалиева, все профильные органы сработали оперативно.

По сведениям регионального управления СК России, в качестве основной причины взрыва рассматривается неисправность газового оборудования в квартире №120, расположенной на пятом этаже пятиэтажки. Как сообщила информагентству представитель управления Дарья Буянова, иных следов и предметов, указывающих на возможности возникновения пожара в квартире, не обнаружено.

Подробности с места происшествия читайте в специальном материале ИА "Высота 102".