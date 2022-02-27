Расследования

Дом в Волжском, где прогремел взрыв газа, признали пригодным для проживания

Расследования 27.02.2022 20:36
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27.02.2022 20:36


В городе Волжском Волгоградской области днем 27 февраля прогремел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погиб хозяин квартиры. По итогам обследования здания, как сообщает ИА "Высота 102", его признали пригодным для жизни. 



На месте происшествия в воскресенье днем работали сотрудники МВД, МЧС, УФСБ и СК России. В город Волжский по поручению Андрея Бочарова также выезжали вице-губернатор Олег Николаев и глава областного комитета безопасности населения Юрий Наурзалиев. Последний сообщил об итогах исследования дома специализированной организацией. 

— Видимых разрушений нет. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы жизнеобеспечению нет, — заявил глава профильного комитета. — После осмотра комиссией жильцы начали заходить в свои квартиры. Органы ЖКХ на месте, сейчас они занимаются ремонтом и восстановлением дверей, которые находились на площадке пятого этажа. 

По словам Наурзалиева, все профильные органы сработали оперативно. 

По сведениям регионального управления СК России, в качестве основной причины взрыва рассматривается неисправность газового оборудования в квартире №120, расположенной на пятом этаже пятиэтажки. Как сообщила информагентству представитель управления Дарья Буянова, иных следов и предметов, указывающих на возможности возникновения пожара в квартире, не обнаружено. 

Подробности с места происшествия читайте в специальном материале ИА "Высота 102". 

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