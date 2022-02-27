Федеральные новости

В ЦБ России подготовились к работе в любой ситуации

Федеральные новости 27.02.2022 12:55
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27.02.2022 12:55



Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности, а средства россиян сохранены и доступны в любой момент, говорится в официальном сообщении Банка России.
Накануне, напомним, США, Евросоюз, Великобритания и Канада договорились о введении ограничительных мер в отношении Центрального банка России.

- Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально, - говорится в сообщении ЦБ на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

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