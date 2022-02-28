Заметки астролога: рекомендации с 28 февраля по 6 марта





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

Всю неделю будет идти соединение в знаке Козерога трех планет: Венеры, Марса и Плутона.

Это весьма непростой период, один из тех, которые я бы называла: «Хочешь мира, готовься к войне». Следует контролировать эмоции, не поддаваться провокациям, ревности, повышенной обидчивости. В такой период очень легко разрушить отношения, а восстановить их будет сложно. Поскольку задействована такая планета, как Плутон, то в этот период вполне вероятны сообщения о проблемах и конфликтах в отраслях и местах, связанных с ядерной энергетикой и т.п., я не исключаю даже бряцание ядерным оружием и аварийных ситуаций. Кроме того, могут быть проблемы с финансовыми учреждениями, банками, страховыми и кредитными компаниями, особенно, возможно, в районе 1 марта.

Постарайтесь держатся от больших скоплений людей, потому что одновременное соединение Марса и Венеры с Плутоном повышает риск массовых жертв не только мужчин и военных (Марс), но и женщин (Венера).

Несколько улучшает общий фон с 1 по 3 марта благоприятный аспект между Солнцем и Ураном. Можно удачно решить дела, связанные с интернетом, электроникой, получить помощь друзей, завести новые дружеские связи.

С 3 до 7 марта Солнце будет находиться в соединении с Юпитером. Будьте осторожнее с огнем, возрастает пожароопасность, выше риск ожогов. Если у вас слабые сосуды, проблемы с печенью, кровью, давлением, то в эти дни нужно уделить им особое внимание.

До 2 марта Луна будет убывающая, идет 4/4 Луны.

28 февраля и до 23 ч. 55 м. 1 марта

Луна будет находиться в знаке Водолея. Это удачный период для дел, связанных с электроникой, интернетом, покупки электротоваров.

Уязвимы глаза, уши, голени ног, на них запрещены процедуры и операции. Зато это удачное время для лечения органов, находящихся в области грудной клетки.

Астрометеорология предупреждает, что в этот период возможно резкое похолодание, особенно ночью, осадки и сильный ветер (западнее по долготе можно ожидать даже ураганов).

1 марта в 23 ч. 55 м. Луна перейдет в знак Рыб и будет находиться в нем до 3ч. 54 м. 4 марта.

Происходит усиление интуиции, могут сниться вещие сны. Уязвимы стопы ног, кожа, психика. Возрастает риск инфекций, аллергических реакций. Будьте осторожнее с бытовой химией. Наркоз может давать осложнения.

Огородникам в этот период следует учесть, что плоды растений, посаженных в этот период, не будут долго храниться. Зато это удачный период для подкормки растений.

В эти дни можно ожидать потепления, точнее, вполне мартовской погоды, и туманов.

1-3 марта Меркурий будет находиться в соединении с Сатурном.

Могут быть проблемы с документами, средствами связи, электроникой, интернетом. Возрастает риск ушибов.

2 марта в 21 ч. 36 м. наступит новолуние в 12 градусах 07 минутах Рыб. До 06 ч.56 м. 3 марта будет идти еще и первый лунный день, когда происходит материализация мыслеобразов.

В течение этих суток стоит заняться планированием дел на месяц. Все дела, которые вы запланируете в этот период, будут реализовываться намного легче, как бы сами собой.

4 марта в 3 ч. 54 м. Луна перейдет в знак Овна и будет находиться в нем до 12 ч.01 м. 6 марта.

Уязвима голова, особенно нос, и верхняя челюсть. Запрещены любые манипуляции в области головы. В этот период возможно проявление агрессии, конфликтности, эгоизма.

Неблагоприятный период для посадок и пересадок, подкормок растений.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



