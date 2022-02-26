В России с 14 марта возобновляется авиасообщение с Китаем и Индонезией





Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение с 14 марта возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства РФ, так, авиасообщение возобновят по следующим направлениям:

- Индонезия по маршруту Москва – Денпасар с частотой 3 рейса в неделю;- Китай по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами:- Азербайджан по маршруту Москва – Баку с 14 до 28 рейсов в неделю, из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Азербайджана с 1 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте;- Армения по маршруту Москва – Ереван с 6 до 14 рейсов в неделю, из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Армении с 1 до 2 рейсов в неделю на каждом маршруте;- Бахрейн по маршруту Сочи – Манама с частотой 2 рейса в неделю;- Вьетнам – из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в г. Нячанг с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте, а также в виде чартерных полётов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в г. Фукуок с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;- Индия по маршруту Москва – Мумбай с частотой 2 рейса в неделю;- Ирак по маршруту Москва – Багдад с 2 до 4 рейсов в неделю;- Иран по маршруту Москва – Тегеран с 3 до 7 рейсов в неделю;- Казахстан по маршрутам Москва – Нур-Султан и Москва – Алма-Ата с 7 до 10 рейсов в неделю на каждом маршруте, из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Казахстана (г. Нур-Султан, г. Алма-Ата, г. Актау, г. Атырау, г. Актобе, г. Караганда, г. Кокшетау, г. Кустанай, г. Кызылорда, г. Павлодар, г. Петропавловск, г. Туркестан, г. Усть-Каменогорск, г. Шымкент) с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте (за исключением маршрутов Москва – Нур-Султан, Москва – Алма-Ата);- Киргизия по маршрутам Жуковский – Бишкек и Жуковский – Ош с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте;- Мальдивы по маршруту Москва – Мале с 8 до 14 рейсов в неделю, а также разрешить выполнение 7 дополнительных грузопассажирских рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва – Мале;- Монголия по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор с 1 до 2 рейсов в неделю;- Саудовская Аравия по маршруту Казань – Джидда с частотой 1 рейс в неделю, а также разрешить выполнение рейсов по маршруту Казань – Джидда в период проведения малого паломничества – умры (с 01.04.2022 по 10.05.2022), в период проведения хаджа (с 20.06.2022 по 01.08.2022) с частотой до 4 рейсов в неделю;- Сербия по маршруту Москва – Белград с 2 до 7 рейсов в неделю, по маршрутам Санкт-Петербург – Белград, Калининград – Белград, Сочи – Белград с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Казань – Белград, Нижний Новгород – Белград с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;- Таджикистан по маршруту Москва – Худжанд с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Жуковский – Душанбе и Жуковский – Худжанд с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте;- Таиланд по маршрутам Москва – Пхукет и Москва – Бангкок с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва – Утапао с частотой 7 рейсов в неделю, Новосибирск – Краби с частотой 1 рейс в неделю, из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в г. Бангкок и г. Пхукет с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте;- Узбекистан по маршруту Москва – Ташкент с 4 до 7 рейсов в неделю, по маршрутам Москва – Бухара, Москва – Самарканд, Москва – Ургенч, Москва – Наманган, Москва – Фергана, Москва – Андижан и Москва – Термез с 1 до 2 рейсов в неделю, из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в г. Ташкент, г. Карши и г. Навои с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Кроме того, принято решение о возобновлении с 14 марта полётов из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.В то же время в Росавиации сегодня сообщили, что в связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации.Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками или зарегистрированных в России.Полеты из данных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России, уточнили в ведомстве.