Санкции оказали на Сбер незначительное влияние





Ночью было объявлено, что на ряд российских банков были наложены санкции. Одним из них стал Сбербанк. США внесли его в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), который предусматривает ограничения на корреспондентские счета. Однако, для клиентов банка такие ограничения никаких последствий иметь не будут, об этом ИА "Высота 102" заявили в Сбербанке.

— Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объёме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений, — отметили в Сбербанке.

Фактически санкции ограничивают только работу корреспондентских счетов банка в США, но на работу Сбербанка внутри России, а также других странах никак не повлияют. То есть все операции банк будет проводить в обычном режиме. Без ограничений можно обменивать или снимать валюту, переводить её в другие страны, пользоваться банковскими картами Visa и MasterCard как в России, так и за границей, расплачиваться системами ApplePay, GooglePay.

— Поэтому сейчас можно говорить о том, что введенные санкции клиенты Сбербанка никак не почувствуют, а значит не стоит поддаваться панике. Важно анализировать поступающую информацию и доверять только проверенным источникам, — комментируют в Сбербанке.