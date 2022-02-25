В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полиции





В Волгограде 15 участников несанкционированного митинга доставлены в отдел полиции Центрального района.

Как стало известно ИА "Высота 102", все они были задержаны на Аллее Героев. Среди тех, кого до выяснения обстоятельств доставили в полицию, есть как мужчины, так и женщины.

— Все, что известно на этот час, это то, что в отношении трех участников несанкционированного массового мероприятия, уже составлены протоколы об административном правонарушении, — уточняет собственный источник информагентства в силовых ведомствах. — Все трое — девушки.

Одна из задержанных в центре Волгограда уже не раз привлекалась за участие в несанкционированных антироссийских протестных акциях и является членом запрещенной в России организации.

Авторы анонимных телеграм-каналов сообщают также, что большинство доставленных в отдел полиции Центрального района после выяснения обстоятельств уже распущены по домам.

Накануне жителей Волгоградской области призвали не поддаваться на провокации и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях. В МВД России ясно дали понять, что все участники будут задерживаться правоохранителями и привлекаться к ответственности по суду.