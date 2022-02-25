Происшествия

В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полиции

Происшествия 25.02.2022 11:38
0
25.02.2022 11:38


В Волгограде 15 участников несанкционированного митинга доставлены в отдел полиции Центрального района.

Как стало известно ИА "Высота 102", все они были задержаны на Аллее Героев. Среди тех, кого до выяснения обстоятельств доставили в полицию, есть как  мужчины, так и женщины.

— Все, что известно на этот час, это то, что в отношении трех участников несанкционированного массового мероприятия, уже составлены  протоколы об административном  правонарушении, — уточняет собственный источник информагентства в силовых ведомствах. — Все трое — девушки.

Одна из задержанных в центре Волгограда уже не раз привлекалась за участие в несанкционированных антироссийских протестных акциях и является членом запрещенной в России организации.

Авторы анонимных телеграм-каналов сообщают также, что большинство  доставленных в отдел полиции Центрального района после выяснения обстоятельств уже распущены по домам.

Накануне жителей Волгоградской области призвали не поддаваться на провокации и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях. В МВД России ясно дали понять, что все участники будут задерживаться правоохранителями и привлекаться к ответственности по суду. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
25.02.2022 11:52
Происшествия 25.02.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2022 11:07
Происшествия 25.02.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2022 09:16
Происшествия 25.02.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 17:09
Происшествия 24.02.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 10:33
Происшествия 24.02.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 10:19
Происшествия 24.02.2022 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 09:27
Происшествия 24.02.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2022 09:20
Происшествия 24.02.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 18:07
Происшествия 23.02.2022 18:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 17:03
Происшествия 23.02.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 15:32
Происшествия 23.02.2022 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 14:04
Происшествия 23.02.2022 14:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 10:39
Происшествия 23.02.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 10:10
Происшествия 23.02.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2022 09:56
Происшествия 23.02.2022 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:02
Из Волгограда и Волжского вывозят беженцевСмотреть фотографии
14:01
Эксперты призвали волгоградцев прекратить опустошать банкоматыСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы завалили жалобами сотрудников РоспотребнадзораСмотреть фотографии
13:18
В волгоградском аэропорту отменен 31 авиарейсСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде подорожали соль, чай и спичкиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус убил двух непривитых волгоградок в возрасте 30 и 35 летСмотреть фотографии
12:27
Ни пройти ни проехать: несчетное количество проблем обнаружила ГИБДД на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области усиливают антитеррористические мерыСмотреть фотографии
11:52
Санкции оказали на Сбер незначительное влияниеСмотреть фотографии
11:52
Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксистаСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области перенесших COVID-19 становится большеСмотреть фотографии
11:45
Санкции не окажут существенного влияния на работу «Открытия» – банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режимеСмотреть фотографии
11:42
Renault Волга-Раст уверенно рекомендуют бесступенчатую трансмиссиюСмотреть фотографии
11:40
28 февраля 35 детей из Донбасса сядут за школьные парты в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полицииСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде у курьера украли 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:03
Волжан ждет годовая корректировка платы за отоплениеСмотреть фотографии
10:50
В волгоградском ЦПКиО завершается монтаж «Ниагары»Смотреть фотографии
10:46
Склад с трупохранилищем в аэропорту Волгограда возведет «тайный» подрядчикСмотреть фотографии
10:04
Цифра спешит на помощь: «Ростелеком» подключил оптическую связь и видеонаблюдение для волгоградской скорой медицинской службыСмотреть фотографии
09:16
Полиция Волгограда задержала в Ростове-на-Дону серийных кибермошенниковСмотреть фотографии
09:06
В центре Волгограда запретили стоянку машинСмотреть фотографии
09:03
Стыд и смрад: птицефабрика под Волгоградом завалила пометом бесхозную землюСмотреть фотографии
08:02
В домах трех районов Волгограда планово отключат светСмотреть фотографии
07:50
В волгоградском аэропорту отменили рейс в СочиСмотреть фотографии
21:04
Волгоградка отсудила у РЖД 300 тысяч рублей за смерть братаСмотреть фотографии
20:28
Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковкиСмотреть фотографии
20:25
Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупкамиСмотреть фотографии
19:59
Пассажиры маршруток из Волжского могут выплеснуть гнев на почту обладминаСмотреть фотографии
19:49
Аэропорт Волгограда хотят задействовать для перевозки пассажиров из Ростова и ЭлистыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 