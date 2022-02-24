МВД предостерегло волгоградцев от участия в несогласованных акциях





Жителей Волгоградской области предостерегли от участия в несогласованных акциях, призывы к которым прозвучали 24 февраля в социальных сетях. С заявлением, сообщает ИА "Высота 102", вечером в четверг выступило МВД России.

— Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка, — говорится в официальном сообщении министерства. — Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий.

Любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции или невыполнение законных требований полицейских обещают незамедлительно пресекать. Нарушителей порядка в МВД обещают задерживать и привлекать к ответственности по суду.

— МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность, — такими словами заканчивается призыв МВД России.

Вечером 24 февраля губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств. В ходе совещания было доложено об обстановке регионе. По сведениям пресс-службы обладмина, ситуация в Волгоградской области контролируемая, все системы обеспечения жизнедеятельности работают в штатном режиме.