В СИЗО №1 скончался волгоградский бизнесмен

В волгоградском СИЗО №1 скончался 50-летний бизнесмен Андрей Чепрасов. Как пояснили ИА «Высота 102» в УФСИН по Волгоградской области, причиной смерти мужчины стало хроническое заболевание. Какое именно, в ведомстве не сообщили.

Андрей Чепрасов являлся учредителем трех компаний, зарегистрированных в Красноармейском районе Волгограда, в Светлоярском районе Волгоградской области и в Калмыкии. ООО «Харада», ООО «Волго-Бункер» и ООО «Сатилит» занимаются оптовыми продажами твердых, жидких и газообразных продуктов, а также обслуживанием судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах.

В следственном изоляторе Андрей Чепрасов находился как фигурант уголовных дел о взяточничестве в особо крупном размере и покушении на взятку.