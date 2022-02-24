Происшествия

В СИЗО №1 скончался волгоградский бизнесмен

Происшествия 24.02.2022 17:09
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24.02.2022 17:09


В волгоградском СИЗО №1 скончался 50-летний бизнесмен Андрей Чепрасов. Как пояснили ИА «Высота 102» в УФСИН по Волгоградской области, причиной смерти мужчины стало хроническое заболевание. Какое именно, в ведомстве не сообщили.

Андрей Чепрасов являлся учредителем трех компаний, зарегистрированных в Красноармейском районе Волгограда, в Светлоярском районе Волгоградской области и в Калмыкии. ООО «Харада», ООО «Волго-Бункер» и ООО «Сатилит» занимаются оптовыми продажами твердых, жидких и газообразных продуктов, а также обслуживанием  судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах.

В следственном изоляторе Андрей Чепрасов находился как фигурант уголовных дел о взяточничестве в особо крупном размере и покушении на взятку.

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