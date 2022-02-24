Экономика

Санкционный банк попросил снять деньги находящихся за границей волгоградцев

Экономика 24.02.2022 15:41
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24.02.2022 15:41


Попавший в санкционный список ЕС и США «Промсвязьбанк» предупредил своих клиентов, находящихся за пределами РФ, о необходимости снять средства с карт Visa и Mastercard. Соответствующие смс-уведомления получили в том числе волгоградцы, у которых открыты счета и карты в ПСБ, сообщает ИА «Высота 102».

– С связи с введением блокирующих санкций со стороны США и Великобритании по картам Visa и Mastercard могут быть недоступны операции за пределами РФ, а также могут не работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, – говорится в уведомлении банка. – Если вы находитесь за пределами РФ, рекомендуем вам снять необходимые средства с карты ПСБ.

Санкции в отношении «Промсвязьбанка» США и Евросоюз ввели 22 и 24 февраля соответственно в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

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