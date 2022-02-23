Волгоградца арестовали за две банки кофе

Расследования 23.02.2022 19:11
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23.02.2022 19:11
К трем суткам административного ареста приговорен житель Тракторозаводского района Волгограда за кражу кофе из магазина. Как сообщает ИА «Высота 102», такое наказание за мелкое хищение вынес мировой судья судебного участка № 144.
Судом установлено, что безработный житель Тракторозаводского района Волгограда украл из сетевого магазина на улице Батова две банки кофе «Ambasador» и «D'Arte Original» общей стоимостью 433 рубля 36 копеек.
Волгоградец свою вину полностью признал.
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