Волгоградца арестовали за две банки кофе









К трем суткам административного ареста приговорен житель Тракторозаводского района Волгограда за кражу кофе из магазина. Как сообщает ИА «Высота 102», такое наказание за мелкое хищение вынес мировой судья судебного участка № 144.

Судом установлено, что безработный житель Тракторозаводского района Волгограда украл из сетевого магазина на улице Батова две банки кофе «Ambasador» и «D'Arte Original» общей стоимостью 433 рубля 36 копеек.

Волгоградец свою вину полностью признал.



