



36-летний житель северной столицы привлечен к административной ответственности за курение в самолете «Санкт-Петербург-Волгоград». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, накануне вечером в линейное отделение полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что на борт воздушного судна сообщением «Санкт-Петербург – Волгоград» требуются сотрудники полиции. Как выяснилось, мужчина курил в туалетной комнате на борту воздушного судна.

В отношении пассажира составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Ему грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.