



В Волгоградской области в январе годовая инфляция ускорилась до 8,1% после 7,8% в декабре прошлого года. В первую очередь на такую динамику повлияли рост стоимости проезда в общественном транспорте, перебои в производстве и поставках товаров, а также повышение мировых цен на некоторые виды сырья, пояснили ИА «Высота 102» в отделении по Волгоградской области Южного управления Центрального банка РФ. Отделении Так, из-за увеличения стоимости каучука, резины, хлопка, льна и шерсти быстрее стали дорожать одежда и трикотаж, выросли цены на обувь. Дефицит комплектующих и их повышенная стоимость, а также перебои в поставках привели к подорожанию смартфонов. В то же время снизились темпы прироста цен на медицинские товары – этому способствовали меры государственного регулирования по ограничению стоимости жизненно важных лекарств и препаратов.

Также на ускорение роста цен в январе текущего года в Волгоградской области повлияла индексация тарифов на проезд в общественном транспорте. До 2022 года на пассажирские перевозки действовали тарифы, утвержденные три года назад. За это время издержки перевозчиков возросли, что отразилось на ценах.За счет роста издержек производителей в январе начали быстрее дорожать огурцы – волгоградские тепличные хозяйства ввели в оборот новые сорта овощей с большим сроком хранения. Увеличение затрат производителей отразилось и на темпах роста цен на сыры и сливочное масло.«При этом в январе медленнее стали дорожать курица и яйца. Это связано с улучшением эпизоотической обстановки в соседних регионах. В отличие от прошлого года, вспышки птичьего гриппа в них в прошлом месяце не отмечались, что позволило расширить предложение», – отметил управляющий Отделением по Волгоградской области Южного ГУ Банка России Михаил Белов.В целом в Волгоградской области в январе 2022 года инфляция по-прежнему осталась ниже, чем по Южному федеральному округу (9,1%) и в целом по стране (8,7%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики ее уровень снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%, заверили в ведомстве.