



Терминалы Сбербанка на приём бесконтактной оплаты покупок установлены во всей сети магазинов самообслуживания по продаже продовольственных товаров «Покупочка» в Волгоградской области. На сегодняшний день общее количество установленных POS-терминалов Сбербанка в данной сети составляет более 780 устройств.

В январе 2022 года с помощью сервиса бесконтактной оплаты Сбербанка жители региона уже совершили более 2,7 млн покупок в сетевых магазинах «Покупочка» на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 15% и 16% соответственно.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Безналичная оплата покупок в Волгоградской области стремительно растёт. Сбербанк создаёт все условия для того, чтобы услуги, которые оказывают наши клиенты, были максимально быстрыми и комфортными. Использование pos-терминала – это один из самых удобных и безопасный способ оплаты покупок. На сегодняшний день Сбербанк в Волгоградской области подключил более 19 тысяч торгово-сервисных точек в регионе и установил свыше 27 тысяч платёжных устройств».

Сергей Савонькин, директор ООО «Тамерлан»: «Качество и скорость обслуживания клиентов – один из принципов работы сети универсамов ООО «Тамерлан». В Волгоградской области у нас представлена наиболее широкая сеть – 230 магазинов. Для нас важно, чтобы наши клиенты были уверены в том, что оформление покупки на кассе не займёт много времени. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком, провести оплату за свои покупки наши клиенты могут быстро и удобно».



