«КАУСТИК» предоставил сертификат на гарантированное трудоустройство победителю чемпионата WorldSkills Russia в Волгограде





Сертификат на гарантированное трудоустройство победителю чемпионата WorldSkills Russia в Волгограде предоставил "КАУСТИК". Победителю соревнования гарантируется трудоустройство на волгоградское предприятие в течение ближайших полутора лет.

В этом году чемпионат прошёл в учебных заведениях Волгограда, Камышина, Дубовки, Новоаннинского, Волжского и Жирновска по 64 компетенциям. Победителей и призеров наградили по каждому направлению в возрастных категориях от 14 до 16 лет, от 16 по 22 лет, старше 50 лет. Самой многочисленной по числу участников стала категория от 16 до 22 лет – 350 человек.

Представители АО «КАУСТИК» выступили наблюдателями по компетенции «Лабораторный химический анализ». Соревнования прошли на базе Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского.

Победу в конкурсе одержал Даниил Белоусов, студент Волгоградского колледжа машиностроения и связи. Все участники соревнований по данной компетенции получили памятные подарки от предприятия.

– Работа с молодежью и поддержка молодого поколения химиков – одно из приоритетных направлений работы предприятия с учебными заведениями региона. Мы заинтересованы в талантливых ребятах, и чемпионат WorldSkills – отличная площадка для того, чтобы заявить о себе, – прокомментировал директор по управлению персоналом АО «КАУСТИК» Александр Барамыков.

Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского на протяжении долгого времени является одним из основных учебных заведений Волгограда, выпускников которого активно трудоустраивает АО «КАУСТИК». В 2022 году социально-экономическое сотрудничество ссуза и предприятия выходит на новый уровень - реализации комплексной программы взаимодействия, предусматривающей совместную работу по разработке программ для новых учебных специальностей по востребованным на предприятии профессиям, стажировки преподавателей, оказание учебному заведению поддержки для улучшения материальной базы и бытовых условий.



