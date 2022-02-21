Стало известно о состоянии отравившейся в Волгограде угарным газом семьи





Трое членов семьи, госпитализированных в Волгограде с отравлением угарным газом, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в центре острых отравлений больницы скорой медицинской помощи №25 находится женщина с несовершеннолетними дочками. Врачи дают благоприятный прогноз на их выздоровление. Еще один пострадавший – 50-летний мужчина – от госпитализации отказался.

Как ранее сообщало информагентство, семью из четырех человек доставили в больницу скорой медицинской помощи №25 накануне вечером из многоквартирного дома в Ворошиловском районе Волгограда. Это 50-летний мужчина, 38-летняя женщина и двое несовершеннолетних девочек 5 и 7 лет. По предварительной информации, угарным газом семья отравилась из-за неисправной газовой колонки. Проводится проверка.



