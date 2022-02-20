Волгоградка идет под суд за интимную связь с несовершеннолетним подростком









В ближайшее время перед судом предстанет жительница Волгограда – ее обвиняют в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, не достигшего 16-ти лет. Как сообщает ИА «Высота 102», взрослая женщина склонила к интимной связи сына своих соседей, причем встреча состоялась в квартире волгоградки, где проживали также ее муж и ребенок.

По информации анонимных телеграм-каналов, женщина являлась супругой действующего сотрудника полиции. По неподтвержденным данным, мужчина, узнав о походе жены налево, развелся с ней.

Вину в содеянном волгоградка признала. Какое наказание назначит женщине суд, станет известно уже скоро.



