Волгоградка идет под суд за интимную связь с несовершеннолетним подростком

Происшествия 20.02.2022 18:19
0
20.02.2022 18:19
В ближайшее время перед судом предстанет жительница Волгограда – ее обвиняют в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, не достигшего 16-ти лет. Как сообщает ИА «Высота 102», взрослая женщина склонила к интимной связи сына своих соседей, причем встреча состоялась в квартире волгоградки, где проживали также ее муж и ребенок.
По информации анонимных телеграм-каналов, женщина являлась супругой действующего сотрудника полиции. По неподтвержденным данным, мужчина, узнав о походе жены налево, развелся с ней.
Вину в содеянном волгоградка признала. Какое наказание назначит женщине суд, станет известно уже скоро.
Реклама
В Волгограде и Волжском эвакуируют торговые центры20.02.2022 15:00
Происшествия 20.02.2022 15:00
«Машина превратилась в железное месиво»: водитель ВАЗа погиб в ДТП под Волгоградом20.02.2022 13:31
Происшествия 20.02.2022 13:31
Грабитель зарезал волгоградку в интим-бутике Санкт-Петербурга20.02.2022 12:36
Происшествия 20.02.2022 12:36
Фура с прицепом сгорела на федеральной трассе в Волгоградской области20.02.2022 10:48
Происшествия 20.02.2022 10:48
Волжанин на люксовой иномарке сбил пенсионерку на переходе20.02.2022 10:03
Происшествия 20.02.2022 10:03
В Волгограде пьяный водитель КамАЗа чуть не снес трубу теплотрассы19.02.2022 12:16
Происшествия 19.02.2022 12:16
Водитель электрокара Tesla утроил массовое ДТП в центре Волгограда19.02.2022 11:50
Происшествия 19.02.2022 11:50
Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Волгограде19.02.2022 10:41
Происшествия 19.02.2022 10:41
Три человека пострадали в лобовом ДТП с такси в Волгограде19.02.2022 10:29
Происшествия 19.02.2022 10:29
Школьника в Волгограде ранили на уроке из пневматической винтовки19.02.2022 08:47
Происшествия 19.02.2022 08:47
Электричка сбила молодого парня на Мамаевом кургане в Волгограде18.02.2022 18:11
Происшествия 18.02.2022 18:11
Пробка парализовала Первую продольную в Волгограде из-за жесткого ДТП18.02.2022 18:10
Происшествия 18.02.2022 18:10
Три человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области18.02.2022 10:13
Происшествия 18.02.2022 10:13
Водитель «Нивы» переехал дорогу Audi TT в Волгограде (ВИДЕО)17.02.2022 19:52
Происшествия 17.02.2022 19:52
Под Волгоградом врачи спасают 2-летнюю девочку17.02.2022 15:08
Происшествия 17.02.2022 15:08
Реклама