Происшествия

Волгоградка идет под суд за интимную связь с несовершеннолетним подростком

Происшествия 20.02.2022 18:19
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20.02.2022 18:19



В ближайшее время перед судом предстанет жительница Волгограда – ее обвиняют в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, не достигшего 16-ти лет. Как сообщает ИА «Высота 102», взрослая женщина склонила к интимной связи сына своих соседей, причем встреча состоялась в квартире волгоградки, где проживали также ее муж и ребенок. 
По информации анонимных телеграм-каналов, женщина являлась супругой действующего сотрудника полиции. По неподтвержденным данным, мужчина, узнав о походе жены налево, развелся с ней.
Вину в содеянном волгоградка признала. Какое наказание назначит женщине суд, станет известно уже скоро. 

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