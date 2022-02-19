Три человека пострадали в лобовом ДТП с такси в Волгограде

Происшествия 19.02.2022 10:29
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19.02.2022 10:29
Столкновение на встречной полосе двух иномарок произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 34-летний водитель Renault Logan службы такси, который двигался в сторону проспекта Металлургов, напротив дома №7А на улице Еременко выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водители обоих автомобилей и 30-летний пассажир Renault с травмами доставлены в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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