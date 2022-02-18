Здравоохранение

«Мы разрулили»: медики заявили о победе над очередями в волгоградской поликлинике

Здравоохранение 18.02.2022 13:42
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18.02.2022 13:42


Главный врач волгоградской поликлиники №4 Ольга Молчанова заявила о почти свободных ковид-зонах в медучреждении. 
— Мы разрулили очереди и перешли на прием больных на дому, —  сказала она. 
По словам Молчановой, нагрузка на врачей поликлиники, которую она возглавляет, в пик последней волны коронавируса возрастала до 500-550 человек в сутки, тогда как той же осенью прошлого года было 100-110 вызовов. 
— Приготовиться к огромному наплыву пациентов нам помог комплекс предпринятых мер. Во-первых, мы усилили штат отделения неотложной помощи за счет узких специалистов, ординаторов и студентов. Во-вторых, огромную помощь нам оказывает колл-центр, где принимают  звонки граждан и сортируют их по мере очередности оказания помощи. Если состояние пациента внушает опасение, то он немедленно госпитализируется, ему вызывается скорая помощь. Если больной чувствует себя относительно нормально, он может ждать врача на дому, также к нему придут и возьмут ПЦР-тест, а при подтверждении диагноза доставят и лекарства. Конечно, сейчас мы добиваемся, чтобы ко всем пациентам приходили домой. Но, конечно, если пациент сам пришел в поликлинику, ему никто не откажет в помощи. Но результат уже есть. Если еще две недели назад, действительно, были огромные очереди в красных зонах, то теперь такого уже нет, — заверила Ольга Молчанова. 
По сведениям медиков, врачи сейчас работают на износ – без выходных и праздников. При этом они, как и все люди, болеют. К тому же медики по-прежнему занимаются вакцинацией населения, также в поликлиниках не отказались от оказания плановой помощи. Так, по словам Ольги Молчановой, в поликлинике №4, которой она руководит, сохранился прием таких узких специалистов, как кардиолог, гинеколог, невролог. Правда, попасть к терапевту сложнее, так как эти специалисты заняты в основном на приеме пациентов в красной зоне. 

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