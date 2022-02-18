Сергей Китаев: Россия прямо демонстрирует нежелание воевать с братским народом

Политика 18.02.2022 09:57
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18.02.2022 09:57
Военный конфликт между Россией и Украиной Запад считает делом решенным и не перестает упражняться в назначении дат возможного вторжения. В самой же России к таким перспективам относятся с недоумением и здоровой прохладцей. Больше того, говорит доцент кафедры госуправления и менеджмента ВИУ-филиала РАНХиГС при Президенте России Сергей Китаев, наша страна прямо демонстрирует нежелание участвовать в навязываемых конфликтах.
— На фоне беспрецедентных политических манипуляций Запада, прямо сигнализирующих радикалам в Киеве о том, что дальнейшие провокации не просто возможны, а желательны, подразделения ВС РФ, задействованные в рамках учений «Стратегическая решимость – 2022», спокойно и планово возвращаются в места постоянных дислокаций. Россия прямо демонстрирует нежелание воевать с братским народом, — говорит кандидат политических наук. — Упорно игнорируя это, западные СМИ, напротив, со ссылкой на американских чиновников сообщают о прибытии дополнительных подразделений российских военных в приграничные районы (Ukraine Russia Latest News Updates for Feb. 17, 2022 – Bloomberg).
Мирные шаги России по выводу контингента вооруженных сил, подозревает Китаев, воспринимаются как слабость.
— Именно поэтому серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения ЛНР и ДНР с ВСУ в количестве до 150 тысяч военных, в состав которых входят так называемые добровольческие батальоны, укомплектованные националистами и неонацистами, в последние дни, не является случайным. Объявляются все новые и новые даты вторжения, описываются сценарии нападения. В этих условиях являются особенно актуальными предложения по гарантиям безопасности, переданные сегодня МИД РФ американскому послу в Москве Салливану.
Сергей Китаев убежден: мир стоит на грани «горячей войны», это стимулирует ситуацию выбора, очерчивает своеобразный водораздел и внутри российского общества.
— Мы наблюдаем агонию концепции интеграции России в Западный мир «любой ценой». Очевидна необходимость подготовки к стратегическому развороту, новой внутренней и внешней политики. И чем быстрее придет осознание этого, тем в большей степени мы будем готовы к жестким вызовам, направленным на попытки разрушения российской государственности. На современном этапе качество и степень консолидации элит, общества в целом, определяет уровень конкурентоспособности страны.
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