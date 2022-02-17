Автобус №65 протаранил «Ниву» в Волгограде, парализована ул. Историческая





Как стало известно ИА "Высота 102", авария произошла около часа назад на пересечении улиц Домостроителей и Исторической. На оживленном перекрестке столкнулись автобус №65 и «Нива», д орожно-транспортное происшествие зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.











В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА "Высота 102" сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров автобуса не пострадал. Судя по записям камер, автобус двигался на разрешающий сигнал светофора.

Согласно онлайн-сервисам, в настоящее время скорость движения на улице Исторической в районе ДТП составляет не больше 15 км/ч в обоих направлениях.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда днем 17 февраля пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. В результате происшествия к этому часу уже образовалась пробка протяженностью более двух километров в обоих направлениях на лице Исторической.