Экономика

Закредитованность волгоградцев увеличилась до 261 миллиарда рублей

Экономика 17.02.2022 14:23
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17.02.2022 14:23


На начало января текущего года на банковских счетах  жителей Волгоградской области скопилось 306,1 млрд рублей. При этом за год сумма сбережений выросла на 4,5%. Рост зафиксирован с осени 2021 года за счет увеличения процентных ставок по вкладам, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России. 
На счетах корпоративного сектора за тот же период прирост средств составил 23%, что обусловлено в основном увеличением депозитов юридических лиц (за год более чем на 71%, до 25,6 млрд рублей).
 Притоку сбережений жителей и бизнеса региона в банковский сектор способствовали высокие процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц. Финансовые организации меняли условия своих предложений вслед за повышением ключевой ставки. Банк России с марта 2021 года по февраль 2022 года поднял ее с 4,25% до 9,5%, – отметил управляющий Отделением по Волгоградской области Южного ГУ Банка России Михаил Белов.
В целом объем средств клиентов, привлеченных банками в Волгоградской области, вырос на 11% и составил почти 424 млрд рублей. 
При этом жители региона стали больше брать как потребительские, так и ипотечные кредиты. В 2021 году волгоградцам  были выданы кредиты на общую сумму 261 млрд рублей, что почти на 32% больше, чем годом ранее. Объем ипотечных жилищных кредитов составил более чем 62 млрд рублей (прирост 23%). Всего за 2021 год было выдано 27 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 7% больше, чем в 2020 году. 

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