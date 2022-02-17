Закредитованность волгоградцев увеличилась до 261 миллиарда рублей





На начало января текущего года на банковских счетах жителей Волгоградской области скопилось 306,1 млрд рублей. При этом за год сумма сбережений выросла на 4,5%. Рост зафиксирован с осени 2021 года за счет увеличения процентных ставок по вкладам, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

На счетах корпоративного сектора за тот же период прирост средств составил 23%, что обусловлено в основном увеличением депозитов юридических лиц (за год более чем на 71%, до 25,6 млрд рублей).

– Притоку сбережений жителей и бизнеса региона в банковский сектор способствовали высокие процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц. Финансовые организации меняли условия своих предложений вслед за повышением ключевой ставки. Банк России с марта 2021 года по февраль 2022 года поднял ее с 4,25% до 9,5%, – отметил управляющий Отделением по Волгоградской области Южного ГУ Банка России Михаил Белов.

В целом объем средств клиентов, привлеченных банками в Волгоградской области, вырос на 11% и составил почти 424 млрд рублей.

При этом жители региона стали больше брать как потребительские, так и ипотечные кредиты. В 2021 году волгоградцам были выданы кредиты на общую сумму 261 млрд рублей, что почти на 32% больше, чем годом ранее. Объем ипотечных жилищных кредитов составил более чем 62 млрд рублей (прирост 23%). Всего за 2021 год было выдано 27 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 7% больше, чем в 2020 году.



