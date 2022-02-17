Экономика

Смертность бизнеса снизилась за год в Волгоградской области

Экономика 17.02.2022 09:34
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17.02.2022 09:34


Количество закрывшихся за год индивидуальных предприятий уменьшилось на 27,6% в Волгоградской области по сравнению с 2020 годом. Регион попал в число тех, где в 2021 году смертность бизнеса снизилась особенно заметно, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В его основу легли данные Федеральной налоговой службы.
В целом по России в 2021 году закрытия ИП сократились на 15,6% до 800 тысяч. За год в стране были открыты 824,7 тысяч новых индивидуальных предприятий, из них 10 411 – в Волгоградской области. Для сравнения – в Астраханской области в минувшем году ФНС зарегистрировала только 4 293 новых ИП. Всего в Волгоградской области на 1 января 2022 года числятся действующими 49 987 индивидуальных предпринимателей.
 Открытия и закрытия индивидуальных предприятий вернулись примерно на допандемийный уровень, – прокомментировала президент аудиторско-консалтинговой компании Елена Трубникова. – Потребительский спрос в целом восстановился, однако он сконцентрирован по большей части в крупных агломерациях с высокими доходами населения. Обороты малого бизнеса выросли по сравнению с первым годом пандемии, но их доля в совокупной выручке всего российского бизнеса снизилась.

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