Экономика

ВТБ выявил новую схему мошенничества с блокировкой «единого лицевого счета в ЦБ»

Экономика 16.02.2022 08:44 Новости компаний
0
16.02.2022 08:44 Новости компаний


ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Под предлогом подозрительной операции, которая якобы проведена у клиента, злоумышленники предупреждают его о возможной «блокировке единого лицевого счета в Центробанке» и пытаются выявить сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак.
По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном «едином лицевом счете в ЦБ». Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить на дальнейший диалог.  
Чтобы восстановить доступ к своим средствам на «едином лицевом счете», «сотрудники кол-центра» предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. Основная цель мошенников в этой схеме – не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя. Они задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Ненавязчиво полученная информация о финансовом состоянии клиента может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.
«Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более «прицельных» атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет уточнять. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы «усыпить» внимание клиента. При этом ненароком озвученная персональная информация может сработать против вас уже через некоторое время, когда вы, возможно, даже забудете о состоявшемся разговоре. Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких «единых лицевых счетов в Центральном Банке» у граждан нет и быть не может, и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
Гораздо более важным вопросом, по словам топ-менеджера ВТБ, является блокировка звонков мошенников, которая пока выполняется сотовыми операторами на недостаточно высоком уровне. За декабрь ВТБ получил более 370 тысяч обращений от клиентов по подозрительным телефонным звонкам, в январе этого года – еще по 360 тысячам. ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу.
ВТБ постоянно улучшает технологии защиты пользователей и только за прошлый год спас средства более 77 тыс. клиентов на общую сумму свыше 22 млрд рублей. Всего банк отразил более 1,35 млн атак мошенников, что на треть превышает результат 2020 года. При этом клиенты становятся более финансово грамотными – за прошедший год они в три раза реже сообщали свои личные данные мошенникам.

 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
16.02.2022 10:31
Экономика 16.02.2022 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.02.2022 09:10
Экономика 16.02.2022 09:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 16:05
Экономика 15.02.2022 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 14:59
Экономика 15.02.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.02.2022 13:48
Экономика 15.02.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 09:57
Экономика 15.02.2022 09:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 09:49
Экономика 15.02.2022 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 09:18
Экономика 15.02.2022 09:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2022 13:29
Экономика 14.02.2022 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 13:24
Экономика 14.02.2022 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 12:27
Экономика 14.02.2022 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 11:49
Экономика 14.02.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 11:26
Экономика 14.02.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 10:52
Экономика 14.02.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 10:49
Экономика 14.02.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:50
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газаСмотреть фотографии
13:49
Успел позвонить сыну: в Волгограде спасают пенсионера с ножевыми ранениямиСмотреть фотографии
13:18
В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»Смотреть фотографии
13:14
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:2Смотреть фотографии
13:01
Все по плану: ерики Волгоградской области наполнят за 195,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 годуСмотреть фотографии
12:45
Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»Смотреть фотографии
11:59
Свет в конце туннеля?: число заболевших коронавирусом в Волгоградской области резко снизилосьСмотреть фотографии
11:35
«Если бы попали в голову, было бы плохо»: неизвестные расстреляли автомобиль курьера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после зверского убийства хаскиСмотреть фотографии
11:00
Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносуСмотреть фотографии
10:18
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с КамАЗом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
«Не хотел возвращаться на родину»: в волгоградском СИЗО нашли мертвым иностранцаСмотреть фотографии
10:13
Сварщик из Волгограда потерял все состояние в погоне за любовьюСмотреть фотографии
10:01
Кто такие цифровые кочевники и как сэкономить на связиСмотреть фотографии
09:27
Упала статистика: с фасада Волгоградстата обрушилась лепнинаСмотреть фотографии
09:20
В селе Волгоградской области у мертвого мужчины крысы отгрызли часть телаСмотреть фотографии
08:19
Назначен новый директор природного парка «Щербаковский» Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Дома в четырех районах Волгограда попали под плановое отключение светаСмотреть фотографии
07:43
Одурманенную девушку спасают в волгоградской больницеСмотреть фотографии
20:56
Самолет из Москвы приземлился в Волгограде со второго раза из-за перегрузкиСмотреть фотографии
20:44
Туман и изморозь придут на смену солнечной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде затягивается суд над организатором аферы с ликвидацией свалокСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то ещеСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцы прощаются с легендарными чебуреками со «вкусом СССР»Смотреть фотографии
19:04
Волгоградские охотники вывезли в лес забежавшую в город косулюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
В волгоградской больнице от ковида скончался 46-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:02
«Хорошая профилактика сердечно-сосудистых, но не настолько же!»: по пути из Волжского в Волгоград могут исчезнуть маршруткиСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области сократилось число школ с карантином по ОРВИСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 