Упала статистика: с фасада Волгоградстата обрушилась лепнина

Происшествия 16.02.2022 09:27
0
16.02.2022 09:27
Фрагмент лепного карниза обрушился сегодня утром с фасада здания Волгоградстата. Двухэтажка на улице Володарского, 1 в Центральном районе Волгограда является объектом культурного наследия регионального значения – здесь в конце XIX - начале XX века располагалась Мариинская женская гимназия. Информация о причинах происшествия и дальнейших действиях по охране объекта культурного значения уточняется.
По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал. Место падения фрагмента карниза оперативно оградили сигнальной лентой.
Реклама
Успел позвонить сыну: в Волгограде спасают пенсионера с ножевыми ранениями16.02.2022 13:49
Происшествия 16.02.2022 13:49
В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»16.02.2022 13:18
Происшествия 16.02.2022 13:18
«Если бы попали в голову, было бы плохо»: неизвестные расстреляли автомобиль курьера в центре Волгограда16.02.2022 11:35
Происшествия 16.02.2022 11:35
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с КамАЗом на юге Волгограда16.02.2022 10:18
Происшествия 16.02.2022 10:18
«Не хотел возвращаться на родину»: в волгоградском СИЗО нашли мертвым иностранца16.02.2022 10:17
Происшествия 16.02.2022 10:17
Сварщик из Волгограда потерял все состояние в погоне за любовью16.02.2022 10:13
Происшествия 16.02.2022 10:13
Одурманенную девушку спасают в волгоградской больнице16.02.2022 07:43
Происшествия 16.02.2022 07:43
Самолет из Москвы приземлился в Волгограде со второго раза из-за перегрузки15.02.2022 20:56
Происшествия 15.02.2022 20:56
Волгоградские охотники вывезли в лес забежавшую в город косулю15.02.2022 19:04
Происшествия 15.02.2022 19:04
В Волгограде школьница попала в больницу из-за перцового баллончика15.02.2022 16:33
Происшествия 15.02.2022 16:33
Житель Волгограда угрожал ножом фельдшеру скорой помощи15.02.2022 15:58
Происшествия 15.02.2022 15:58
На крышу сельского дома в Волгоградской области рухнул беспилотник15.02.2022 12:32
Происшествия 15.02.2022 12:32
В Волгоградской области раненая косуля вышла к людям за помощью15.02.2022 12:07
Происшествия 15.02.2022 12:07
«Уставший» житель Волгограда на полчаса остановил движение трамваев15.02.2022 11:42
Происшествия 15.02.2022 11:42
В Волгограде разъяренный мужчина едва не задушил женщину на глазах у ее дочери15.02.2022 10:38
Происшествия 15.02.2022 10:38
Реклама