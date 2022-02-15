Экономика 15.02.2022 16:05 Новости компаний
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15.02.2022 16:05 Новости компаний
ВТБ и ПСБ провели первое успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы «Цифрового рубля» Банка России.
Для выполнения операций ВТБ разработал прототип мобильного приложения, позволяющего клиенту проводить операции с цифровым рублем. Клиент может зарегистрироваться как пользователь платформы цифрового рубля, открыть цифровой кошелек, обменять безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые рубли и отправить цифровые рубли другому пользователю платформы. Тестирование завершилось успешными переводами цифровых рублей между клиентами ПСБ и ВТБ.
Вся информация о проведенных транзакциях поступает с тестового контура платформы цифрового рубля Банка России и мгновенно отражается на балансе цифрового кошелька клиента в мобильном приложении.
Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.
Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.
Заместитель президента-председателя банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «Первая успешно проведённая операция с цифровым рублем - знаковый момент в развитии цифровой платежной инфраструктуры нашей страны. ВТБ, как один из ведущих технологических лидеров на финансовом рынке, активно сотрудничает с Банком России и готов участвовать в дальнейшей работе над законодательством по организации денежного обращения с использованием цифрового рубля. Цифровой рубль позволит создавать инновационные сервисы на основе смарт-контрактов и повысит доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях России, благодаря возможности его использования без доступа к интернету. Думаю, что это станет драйвером для развития новых национальных платежных сервисов как для населения, так и для бизнеса».
Первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин сказал: «Цифровой рубль выводит национальную платежную инфраструктуру на принципиально новый уровень, совершенствует стандарты надежности и прозрачности расчетов в системе денежного обращения и российской экономике. ПСБ как системообразующий и высокотехнологичный банк принимает активное участие в этом процессе, задействуя цифровую инфраструктуру банка и компетенции нашей команды в проектах на платформе цифрового рубля. Совместно с Банком России мы создаем принципиально новую цифровую платежную инфраструктуру для всего российского бизнеса и населения. На основе нашего опыта в рамках тестовой платформы цифрового рубля будут вырабатываться новые стандарты работы финансового рынка, формироваться законодательство и регулирование будущей системы расчетов с использованием цифрового рубля».
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