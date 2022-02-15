ВТБ улучшил условия подписки на автомобили





ВТБ уменьшил стоимость долгосрочной аренды автомобиля по подписке по большей части линейки транспортных средств, которая включает свыше десяти крупнейших брендов. Диапазон снижения составил от 3% до 50% в зависимости от модели и срока подписки. Одновременно вырос максимальный срок аренды – с двух до трех лет.

Оформить долгосрочную аренду нового автомобиля с полным комплексом услуг в ВТБ теперь можно на сумму от 21 тыс. рублей в месяц. Ранее минимальная стоимость составляла 29 тысяч рублей. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Кроме того, подать заявку на подписку теперь можно не только на сайте ВТБ, но и в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а максимальный срок аренды увеличен с двух до трех лет. Минимальный срок подписки по-прежнему составляет полгода.

"Цены на автомобили продолжают расти, поскольку ситуация с дефицитом транспорта у дилеров пока не решена. На этом фоне подписка становится все более выгодной альтернативой, предоставляя возможность пользоваться новым транспортным средством без его приобретения. По нашей оценке, при регулярном использовании машины долгосрочная аренда на 10% экономичнее, чем покупка, и на 40% — чем каршеринг. В наличии у ВТБ парк из 200 машин, и наши клиенты могут оперативно оформить аренду, не тратя время на ожидание автомобиля. Наибольшей популярностью пользуются такие марки, как Haval,Kia, Volkswagen, Lada и Land Rover. Транспортные средства из нашего парка были забронированы ранее по более низким ценам. Это позволяет нам сейчас предоставить клиентам еще более выгодные условия аренды и поддержать потребителя в условиях роста цен на автомобили", – комментирует начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.

"Сервис подписки на автомобиль, появившийся в нашей стране немногим более трех лет назад, стремительно набирает популярность. Рынок автомобилей меняется, меняется и клиент: разрушаются старые стереотипы, жизнь становится более динамичной. Подписка - это сервис, который трансформирует наше представление о владении автомобилем, позволяя нам быть не только мобильными, но и свободными. Получить желаемый автомобиль за один день стало еще проще и выгоднее благодаря работе с партнерами: автопроизводителями и дилерскими предприятиями, предоставляющими выгодные цены для наших клиентов подписки. Расширение перечня доступных автомобилей для наших клиентов является для нас одной из стратегических задач в ближайшей перспективе", — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Долгосрочная аренда предоставляет возможность пользоваться автомобилем как собственным транспортным средством, не покупая его. Клиент получает новую машину на гарантии в выбранной комплектации, а также все необходимые сопутствующие услуги: регистрацию в ГИБДД, техобслуживание, страховку ОСАГО и КАСКО, уплату транспортного налога, круглосуточную помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замену расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов – понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж – 20 тысяч рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год, передвижение возможно по всей территории России.