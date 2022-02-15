Экономика

ВТБ улучшил условия подписки на автомобили

Экономика 15.02.2022 09:57 Новости компаний
0
15.02.2022 09:57 Новости компаний


ВТБ уменьшил стоимость долгосрочной аренды автомобиля по подписке по большей части линейки транспортных средств, которая включает свыше десяти крупнейших брендов. Диапазон снижения составил от 3% до 50% в зависимости от модели и срока подписки. Одновременно вырос максимальный срок аренды – с двух до трех лет.
Оформить долгосрочную аренду нового автомобиля с полным комплексом услуг в ВТБ теперь можно на сумму от 21 тыс. рублей в месяц. Ранее минимальная стоимость составляла 29 тысяч рублей. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Кроме того, подать заявку на подписку теперь можно не только на сайте ВТБ, но и в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а максимальный срок аренды увеличен с двух до трех лет. Минимальный срок подписки по-прежнему составляет полгода.
"Цены на автомобили продолжают расти, поскольку ситуация с дефицитом транспорта у дилеров пока не решена. На этом фоне подписка становится все более выгодной альтернативой, предоставляя возможность пользоваться новым транспортным средством без его приобретения. По нашей оценке, при регулярном использовании машины долгосрочная аренда на 10% экономичнее, чем покупка, и на 40% — чем каршеринг. В наличии у ВТБ парк из 200 машин, и наши клиенты могут оперативно оформить аренду, не тратя время на ожидание автомобиля. Наибольшей популярностью пользуются такие марки, как  Haval,Kia, Volkswagen, Lada и Land Rover. Транспортные средства из нашего парка были забронированы ранее по более низким ценам. Это позволяет нам сейчас предоставить клиентам еще более выгодные условия аренды и поддержать потребителя в условиях роста цен на автомобили", – комментирует начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.
"Сервис подписки на автомобиль, появившийся в нашей стране немногим более трех лет назад, стремительно набирает популярность. Рынок автомобилей меняется, меняется и клиент: разрушаются старые стереотипы, жизнь становится более динамичной. Подписка - это сервис, который трансформирует наше представление о владении автомобилем, позволяя нам быть не только мобильными, но и свободными. Получить желаемый автомобиль за один день стало еще проще и выгоднее благодаря работе с партнерами: автопроизводителями и дилерскими предприятиями, предоставляющими выгодные цены для наших клиентов подписки. Расширение перечня доступных автомобилей для наших клиентов является для нас одной из стратегических задач в ближайшей перспективе", — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
Долгосрочная аренда предоставляет возможность пользоваться автомобилем как собственным транспортным средством, не покупая его. Клиент получает новую машину на гарантии в выбранной комплектации, а также все необходимые сопутствующие услуги: регистрацию в ГИБДД, техобслуживание, страховку ОСАГО и КАСКО, уплату транспортного налога, круглосуточную помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замену расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение.
Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов – понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж – 20 тысяч рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год, передвижение возможно по всей территории России.
Группа ВТБ запустила подписку на автомобили в ноябре 2021 года. Сейчас сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
15.02.2022 14:59
Экономика 15.02.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.02.2022 13:48
Экономика 15.02.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 09:49
Экономика 15.02.2022 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2022 09:18
Экономика 15.02.2022 09:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2022 13:29
Экономика 14.02.2022 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 13:24
Экономика 14.02.2022 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 12:27
Экономика 14.02.2022 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 11:49
Экономика 14.02.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 11:26
Экономика 14.02.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 10:52
Экономика 14.02.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 10:49
Экономика 14.02.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 09:52
Экономика 14.02.2022 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2022 13:18
Экономика 13.02.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2022 10:42
Экономика 13.02.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2022 09:25
Экономика 13.02.2022 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:59
Волгоградские заводы нарастили импортозамещающее производство на 4%Смотреть фотографии
14:38
Браконьеры пытались удрать с убитыми косулями от полицейских в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде двое экс-сотрудников ГИБДД получили по 7 лет колонии за взяткуСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговикаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Компания «Сады Придонья» начала юбилейный год с участия в «Продэкспо»Смотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом идет на спадСмотреть фотографии
13:36
Бывшего главу района Волгограда назначили временным сити-менеджером ЭлистыСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питанияСмотреть фотографии
12:59
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простыватьСмотреть фотографии
12:38
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович АртемовСмотреть фотографии
12:32
На крышу сельского дома в Волгоградской области рухнул беспилотникСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде под окнами гостиницы «Турист» нашли мертвым мужчинуСмотреть фотографии
12:15
Фигурантам дела об убийстве отца школьницы в Волгограде прокурор просит от 7 до 13 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгоградской области раненая косуля вышла к людям за помощьюСмотреть фотографии
12:01
МегаФон разработал тариф для детейСмотреть фотографии
11:42
«Уставший» житель Волгограда на полчаса остановил движение трамваевСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде экс-инспектор ГИБДД заработал 27 млн рублей на взятках от маршрутчиковСмотреть фотографии
11:27
Двух волгоградцев осудили за похищение соседкиСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде разъяренный мужчина едва не задушил женщину на глазах у ее дочериСмотреть фотографии
10:24
Военные и чиновники в Волгограде почтили память воинов-интернационалистовСмотреть фотографии
10:18
На юге Волгограда автомобиль сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
10:17
«Скорая» на буксире попала в массовое ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчикеСмотреть фотографии
09:24
Коммунальный фонтан забил в Волгограде по плануСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
Жители Волгоградской области оценили свой труд в 37 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:32
Без света целый день просидят жители сотен домов ВолгоградаСмотреть фотографии
07:42
Сокол растерзал добычу на глазах жителей высотки в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
«От минуса к плюсу»: температурные качели раскачивают Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:07
Волгоградцам объяснили, как получить QR-код по антителамСмотреть фотографии
19:05
"Домик для терапевта" за 27 миллионов построят под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 